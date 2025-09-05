Kean ritrova il gol con l’Italia: “Con Retegui intesa speciale, Gattuso ci ha dato la scossa”

Il centravanti della Fiorentina protagonista nel 5-0 contro l’Estonia esalta l’intesa con il compagno d’attacco e l’impatto del nuovo CT

Moise Kean torna protagonista con la maglia azzurra e lo fa nel modo migliore, contribuendo al largo successo dell’Italia contro l’Estonia al Gewiss Stadium di Bergamo. A fine gara, l’attaccante ha commentato ai microfoni di Rai Sport la prestazione della squadra e il suo momento personale.

“Nel primo tempo siamo partiti un po’ timidi, ma nel secondo siamo cresciuti tanto”, ha dichiarato Kean, soddisfatto per la reazione mostrata dalla squadra nella ripresa. Particolare entusiasmo per il feeling con Mateo Retegui: “Mi trovo bene con lui, mi piace molto giocare insieme. Davanti ci capiamo e ci completiamo”, ha spiegato, lasciando intendere come la coppia possa diventare un punto fermo del nuovo corso azzurro. Grande fiducia anche nel nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso: “Ci dà grinta, esperienza, quello che ci mancava. Si sente la sua mano e ci trasmette tanto”, ha aggiunto Kean, evidenziando l’impatto immediato del tecnico sulla mentalità del gruppo. Infine, un pensiero al valore della maglia azzurra e al clima che si respira quando gioca la Nazionale: “Quando gioca l’Italia siamo tutti uniti. Questo risultato ci dà forza per le prossime gare”, ha concluso l’attaccante viola con uno sguardo già rivolto al futuro.