Kean rientra subito a Firenze dopo l'infortunio: gli esami stabiliranno i tempi di recupero
L’attaccante viola, uscito dopo 15 minuti con l’Estonia, torna a casa per gli accertamenti clinici: la Fiorentina attende con ansia l’esito
Dopo appena 15 minuti dall’inizio di Estonia-Italia, Moise Kean ha dovuto abbandonare il campo per un problema alla caviglia, proprio dopo aver sbloccato la partita con un guizzo dei suoi. Un colpo duro per la Nazionale di Gattuso, ma anche e forse soprattutto per la Fiorentina, che ora guarda con apprensione alle condizioni del suo centravanti.
Il giocatore farà subito rientro a Firenze, dove nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali che serviranno a valutare l’entità dell’infortunio e a stabilirne i tempi di recupero.
Con la squadra viola attesa da impegni cruciali in campionato, Pioli spera di poter riavere presto il suo numero 9. Le prime impressioni parlano di una distorsione alla caviglia, ma sarà solo l’esito degli accertamenti a chiarire se si tratta di un semplice stop momentaneo o di qualcosa di più serio. In un momento già delicato per la Fiorentina, l’eventuale assenza di Kean potrebbe rappresentare un’ulteriore tegola per una squadra in grande difficoltà. Ora fiato sospeso in attesa del report medico, che dovrebbe arrivare entro le prossime 48 ore.