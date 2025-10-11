Retegui rassicura su Kean: “Ho parlato con lui, mi ha detto che non è niente di grave”

L'ex Atalanta si è detto fiducioso sulle condizioni del compagno d'attacco uscito per un problema alla caviglia

Le condizioni di Moise Kean tengono e terranno in queste ore con il fiato sospeso sia la Nazionale che la Fiorentina. L’attaccante viola è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 15 minuti di gioco nella sfida vinta 3-1 contro l’Estonia, a causa di un problema alla caviglia. Un infortunio che ha fatto scattare l’allarme, ma a provare a rasserenare l’ambiente ci ha pensato Mateo Retegui. L’attaccante dell'Atalanta, autore di uno dei tre gol azzurri, ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel post-partita:

“Kean? Mi ha detto che non è niente di grave, ho parlato con lui nello spogliatoio. Con Esposito comunque mi sono trovato bene, abbiamo tante soluzioni davanti anche con Lucca e Scamacca”.

Parole rassicuranti che lasciano spazio ad un cauto ottimismo, ma sarà solo l’esito degli esami strumentali – che Kean effettuerà a Firenze – a chiarire l’effettiva entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Nel frattempo, in casa Italia e in casa viola si incrociano le dita.