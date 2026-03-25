Italia, tra paure e certezze a Bergamo c’è l’Irlanda del Nord. Gattuso conferma Kean dal 1°

Regolarmente in campo anche Sandro Tonali, pronto a tornare in campo una settimana dopo la botta incassata contro il Barcellona. Con lui in mediana anche Locatelli e Barella per un centrocampo a cinque che comprenderà anche Dimarco e Politano. Anche quest’ultimo oggi è regolarmente sceso in campo, nelle esercitazioni undici contro zero s’è alternato a Cambiaso. E l’attacco? La coppia confermatissima è quella composta da Kean e Retegui, con Pio Esposito come prima alternativa ai titolari.

Tutto esaurito domani sera allo Stadio di Bergamo: ci saranno 24mila tifosi sugli spalti. Di questi circa 1600 saranno nordirlandesi a sostegno della squadra di Michael O’Neill.

Probabile formazione Italia (3-5-2) – Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.