Italia- Irlanda del Nord 2-0: Kean chiude i conti con un gol da applausi. Mondiali più vicini

L’Italia ritrova sorriso e concretezza battendo 2-0 l’Irlanda del Nord al termine di una gara gestita con autorità, ma non priva di qualche brivido. A decidere il match sono le reti di Sandro Tonali e, soprattutto, di Moise Kean, autore di un gol di grande qualità che mette il sigillo definitivo sulla partita.

Gli Azzurri partono con aggressività, affidandosi subito alla vivacità di Kean, il più pericoloso nel primo tempo. Già nei primi minuti l’attaccante impegna la difesa nordirlandese e chiama il pubblico a spingere la squadra. L’Italia mantiene il controllo del gioco, ma fatica a trovare spazi contro un’Irlanda del Nord compatta e pronta a colpire in contropiede, come dimostra una ripartenza pericolosa guidata da Galbraith. Col passare dei minuti, la pressione italiana cresce: Dimarco sfiora il vantaggio, mentre Retegui ha un’occasione importante allo scadere della prima frazione, senza però riuscire a concretizzare. Si va così all’intervallo sullo 0-0, con la sensazione che il match possa sbloccarsi da un momento all’altro.

Nella ripresa, l’Italia alza i giri del motore. Dopo alcune occasioni con Retegui e Kean, il risultato si sblocca al 59’: Tonali trova il varco giusto e con un destro potente e preciso batte Charles, facendo esplodere lo stadio. La squadra di Gattuso continua a spingere e sfiora più volte il raddoppio. Kean si conferma una costante minaccia per la difesa avversaria, mentre Pio Esposito va vicino al gol di testa, fermato sulla linea da un intervento decisivo di Hume. Qualche distrazione difensiva, come un rinvio impreciso di Donnarumma che rischia di favorire Smyth, non cambia l’inerzia della gara. L’Italia resta in controllo e trova il meritato raddoppio all’80’: splendida azione corale, con Pio Esposito che serve Tonali, il quale libera Kean. L’attaccante controlla, si accentra e con il mancino firma un gol di grande classe.

Nel finale gli Azzurri gestiscono senza affanni, portando a casa una vittoria importante sia per il risultato che per le sensazioni. Una prestazione solida, impreziosita dalla giocata di Kean che illumina la serata di Bergamo.