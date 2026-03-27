27 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“Ho visto il video degli azzurri che esultano, felici di giocare contro di noi, si sbagliano”

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“Ho visto il video degli azzurri che esultano, felici di giocare contro di noi, si sbagliano”

Redazione

27 Marzo · 23:20

Aggiornamento: 27 Marzo 2026 · 23:20

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Zukanovic carica la Bosnia di Dzeko, a Zenica si preannuncia un clima bollente. Per l'ex Samp l'Italia resta favorita ma non imbattibile

Ho visto questo video, penso che possa darci solo più carica. Se sono più felici di giocare contro di noi, si sbagliano“: così l’ex difensore della Nazionale bosniaca, Ervin Zukanovicnel corso dell’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com. Passato in Italia fra le fila di Roma, Genoa, Atalanta, Sampdoria e SPAL, Zukanovic si riferisce al video diffuso da Rai Sport e circolato nelle scorse ore dall’Italia alla Bosnia, dove si vedono alcuni giocatori della squadra di Gattuso che esultano alla vittoria di Dzeko e compagni contro il Galles.

Dzeko è ancora l’uomo più pericoloso della Bosnia?
“Certo, Dzeko con la sua esperienza, qualità e capacità di fare gol sa fare la differenza anche adesso con il suoi 40 anni. Ha fatto sempre gol e farà ancora”.

L’Italia è favorita? Non ci sono più campioni come Totti e Del Piero e anche ieri gli azzurri hanno fatto fatica a sbloccarla.
“Certo l’Italia è sempre una di quelle Nazionali che parte favorita, ma sappiamo anche che non è più l’Italia di 7-8 anni fa. Ma nel calcio di oggi non ci sono le partite facili, per nessuno”.

Le maggiori qualità che vedi nella Bosnia, Dzeko a parte?
“La cosa più importante è che si gioca a casa nostra, già adesso sono tutti carichi. E un’altra cosa più importante ancora è che ci sono i giocatori giovani che vogliono dimostrare qualcosa in più e che hanno grande fame”. [Foto Getty Images]

 

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