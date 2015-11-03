Notizie Azzurri Fiorentina

Serie A, nessun futuro, vecchia e senza italiani: età media 27 anni, stranieri al 67,9%
08 aprile 2026 22:55
Adani: "Dzeko una leggenda, a 40 anni decisivo per la Bosnia. A Firenze è stato trascurato"
03 aprile 2026 23:50
Crocifisso per una simulazione, capro espiatorio del fallimento azzurro: Bastoni va al Barcellona
03 aprile 2026 23:05
Italia, torna Mancini? 37 risultati utili consecutivi e un Europeo spazzati via dalla Macedonia
02 aprile 2026 22:54
Clamoroso: Italia pronta al ripescaggio mondiale, l’Iran può aprire le porte agli Azzurri
02 aprile 2026 22:13
Renzi: "Federazione e club avanti tra raccomandazioni e servilismo, bisogna resettare"
01 aprile 2026 22:28
Kean nella storia della Nazionale: sei partite consecutive a segno, come tre leggende azzurre
31 marzo 2026 22:53
Italia, arbitra Turpin contro la Bosnia: ritorna il fischietto del KO con la Macedonia del 2022
29 marzo 2026 20:04
Minotti: "Kean con la Fiorentina nelle ultime settimane si è gestito, tiene troppo al Mondiale"
27 marzo 2026 23:20
"Ho visto il video degli azzurri che esultano, felici di giocare contro di noi, si sbagliano"
27 marzo 2026 23:20
Un Dzeko infinito sbanca Cardiff con la Bosnia. Martedì a Zenica il duello mondiale con Kean
27 marzo 2026 00:15
Ndour tra Fiorentina e U21: "A Firenze stagione difficile, ma sto crescendo anche come uomo"
26 marzo 2026 23:46
Commisso esalta Kean dopo il gol con l’Italia: "Good job and congratulations Moise”
26 marzo 2026 23:46
Inizio da incubo, ma la Fiorentina ha 10 giocatori convocati in nazionale, seconda solo al Milan
08 ottobre 2025 21:05
Gravina (FIGC): "Leonardo torna a casa". Bonucci nominato assistente allenatore dell'U20
22 ottobre 2024 23:57
Nations League: gli azzurri non si fermano, 4-1 ad Israele e primo posto nel girone
14 ottobre 2024 23:06
Comuzzo non si ferma più, convocato da Nunziata raggiungerà Bove in Nazionale U21
11 ottobre 2024 00:14
Nazionale: con il Belgio è 2-2. L'Italia paga la sciocchezza di Pellegrini, espulso e fischiato dall'Olimpico
10 ottobre 2024 23:07
Spalletti: "Palladino è entusiasta delle qualità del suo Kean. Nutrivamo fiducia nelle sue qualità"
02 settembre 2024 16:12
Euro2024, El Shaarawy: "Questa squadra non muore mai. Contro la Svizzera servirà attenzione ai dettagli"
26 giugno 2024 16:57
Zaccagni: "Il gol alla Del Piero? Ale fonte d'ispirazione, avevo il suo poster in camera"
24 giugno 2024 23:56
Graziani non le manda a dire: "Spalletti dice che Scamacca è «pigro»? Allora non doveva convocarlo"
24 giugno 2024 17:25
Papà Retegui: "Mateo è l'unico argentino che può giocare in una Nazionale con 4 stelle sulla maglia"
18 giugno 2024 17:13
Retegui: "Quando non segno mi arrabbio, voglio far sempre gol. Sono molto esigente con me stesso"
15 giugno 2024 13:35
Chiesa non dimentica nonostante l'addio amaro: "Città speciale per me? Firenze"
14 giugno 2024 15:12
Fagioli, dopo non aver giocato mai quest'anno, si ferma per affaticamento. Chi lo avrebbe mai detto
11 giugno 2024 17:06
Italia, la lista ufficiale dei convocati di Spalletti per Euro2024: c'è Fagioli, escluso Orsolini
06 giugno 2024 17:36
Spalletti afferma: "Convocazioni fatte per l'80%, l'altro 20% lo deciderò guardando le ultime prestazioni"
14 maggio 2024 15:39
Clamoroso errore della Lega Serie A su Kayode, scrive: "Il primo gol del campione africano in Serie A"
27 febbraio 2024 16:05
Spalletti al Franchi per Fiorentina-Lazio, gli osservati speciali? Belotti in attacco, c'è anche Kayode
25 febbraio 2024 16:06
Calcio Storico Fiorentino, il sorteggio: sarà Verdi VS Azzurri e Bianchi VS Rossi
12 aprile 2020 19:21
Gli azzurri si ritirano dal calcio storico fiorentino. Non giocano e rinunciano al campo nuovo
05 giugno 2018 12:25
Montella: "Io CT? Non ho la testa per pensarci adesso. Ovvio che mi piacerebbe, ma non è il momento..."
28 novembre 2017 11:29
Lippi: "Tavecchio ha una pessima memoria, fu lui a scegliere Ventura. Anche Montella era fra i candidati"
20 novembre 2017 20:09
Gravina: "Tavecchio si dimetta, abbiamo tutti delle responsabilità. Elezioni soluzione migliore"
19 novembre 2017 12:55
Branchini: ''Ancelotti ha rifiutato la panchina azzurra. Grande rispetto, ma non se la sente''
18 novembre 2017 15:42
Pepito Rossi: ''Siamo gli azzurri, vedrete che ci rialzeremo. Ed io sogno ancora la maglia della nazionale''
14 novembre 2017 17:22
Renzi: "Apprezzo Ventura, ha allenato il Torino, gemellata della mia Fiorentina"
09 giugno 2016 11:40
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