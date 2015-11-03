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Notizie Azzurri Fiorentina

Serie A, nessun futuro, vecchia e senza italiani: età media 27 anni, stranieri al 67,9%

08 aprile 2026 22:55

Adani: "Dzeko una leggenda, a 40 anni decisivo per la Bosnia. A Firenze è stato trascurato"

03 aprile 2026 23:50

Crocifisso per una simulazione, capro espiatorio del fallimento azzurro: Bastoni va al Barcellona

03 aprile 2026 23:05

Italia, torna Mancini? 37 risultati utili consecutivi e un Europeo spazzati via dalla Macedonia

02 aprile 2026 22:54

Clamoroso: Italia pronta al ripescaggio mondiale, l’Iran può aprire le porte agli Azzurri

02 aprile 2026 22:13

Renzi: "Federazione e club avanti tra raccomandazioni e servilismo, bisogna resettare"

01 aprile 2026 22:28

Kean nella storia della Nazionale: sei partite consecutive a segno, come tre leggende azzurre

31 marzo 2026 22:53

Italia, arbitra Turpin contro la Bosnia: ritorna il fischietto del KO con la Macedonia del 2022

29 marzo 2026 20:04

Minotti: "Kean con la Fiorentina nelle ultime settimane si è gestito, tiene troppo al Mondiale"

27 marzo 2026 23:20

"Ho visto il video degli azzurri che esultano, felici di giocare contro di noi, si sbagliano"

27 marzo 2026 23:20

Un Dzeko infinito sbanca Cardiff con la Bosnia. Martedì a Zenica il duello mondiale con Kean

27 marzo 2026 00:15

Ndour tra Fiorentina e U21: "A Firenze stagione difficile, ma sto crescendo anche come uomo"

26 marzo 2026 23:46

Commisso esalta Kean dopo il gol con l’Italia: "Good job and congratulations Moise”

26 marzo 2026 23:46

Inizio da incubo, ma la Fiorentina ha 10 giocatori convocati in nazionale, seconda solo al Milan

08 ottobre 2025 21:05

Gravina (FIGC): "Leonardo torna a casa". Bonucci nominato assistente allenatore dell'U20

22 ottobre 2024 23:57

Nations League: gli azzurri non si fermano, 4-1 ad Israele e primo posto nel girone

14 ottobre 2024 23:06

Comuzzo non si ferma più, convocato da Nunziata raggiungerà Bove in Nazionale U21

11 ottobre 2024 00:14

Nazionale: con il Belgio è 2-2. L'Italia paga la sciocchezza di Pellegrini, espulso e fischiato dall'Olimpico

10 ottobre 2024 23:07

Spalletti: "Palladino è entusiasta delle qualità del suo Kean. Nutrivamo fiducia nelle sue qualità"

02 settembre 2024 16:12

Euro2024, El Shaarawy: "Questa squadra non muore mai. Contro la Svizzera servirà attenzione ai dettagli"

26 giugno 2024 16:57

Zaccagni: "Il gol alla Del Piero? Ale fonte d'ispirazione, avevo il suo poster in camera"

24 giugno 2024 23:56

Graziani non le manda a dire: "Spalletti dice che Scamacca è «pigro»? Allora non doveva convocarlo"

24 giugno 2024 17:25

Papà Retegui: "Mateo è l'unico argentino che può giocare in una Nazionale con 4 stelle sulla maglia"

18 giugno 2024 17:13

Retegui: "Quando non segno mi arrabbio, voglio far sempre gol. Sono molto esigente con me stesso"

15 giugno 2024 13:35

Chiesa non dimentica nonostante l'addio amaro: "Città speciale per me? Firenze"

14 giugno 2024 15:12

Fagioli, dopo non aver giocato mai quest'anno, si ferma per affaticamento. Chi lo avrebbe mai detto

11 giugno 2024 17:06

Italia, la lista ufficiale dei convocati di Spalletti per Euro2024: c'è Fagioli, escluso Orsolini

06 giugno 2024 17:36

Spalletti afferma: "Convocazioni fatte per l'80%, l'altro 20% lo deciderò guardando le ultime prestazioni"

14 maggio 2024 15:39

Clamoroso errore della Lega Serie A su Kayode, scrive: "Il primo gol del campione africano in Serie A"

27 febbraio 2024 16:05

Spalletti al Franchi per Fiorentina-Lazio, gli osservati speciali? Belotti in attacco, c'è anche Kayode

25 febbraio 2024 16:06

Calcio Storico Fiorentino, il sorteggio: sarà Verdi VS Azzurri e Bianchi VS Rossi

12 aprile 2020 19:21

Gli azzurri si ritirano dal calcio storico fiorentino. Non giocano e rinunciano al campo nuovo

05 giugno 2018 12:25

Montella: "Io CT? Non ho la testa per pensarci adesso. Ovvio che mi piacerebbe, ma non è il momento..."

28 novembre 2017 11:29

Lippi: "Tavecchio ha una pessima memoria, fu lui a scegliere Ventura. Anche Montella era fra i candidati"

20 novembre 2017 20:09

Gravina: "Tavecchio si dimetta, abbiamo tutti delle responsabilità. Elezioni soluzione migliore"

19 novembre 2017 12:55

Branchini: ''Ancelotti ha rifiutato la panchina azzurra. Grande rispetto, ma non se la sente''

18 novembre 2017 15:42

Pepito Rossi: ''Siamo gli azzurri, vedrete che ci rialzeremo. Ed io sogno ancora la maglia della nazionale''

14 novembre 2017 17:22

Renzi: "Apprezzo Ventura, ha allenato il Torino, gemellata della mia Fiorentina"

09 giugno 2016 11:40

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