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Branchini: ''Ancelotti ha rifiutato la panchina azzurra. Grande rispetto, ma non se la sente''

Lo storico procuratore Giovanni Branchini ha parlato a Radio Deejay della possibilità di vedere Carlo Ancelotti sulla panchina della nazionale italiana: "Mi sento di escludere questa opportunità, Carl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2017 15:42
Branchini: ''Ancelotti ha rifiutato la panchina azzurra. Grande rispetto, ma non se la sente'' -
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Lo storico procuratore Giovanni Branchini ha parlato a Radio Deejay della possibilità di vedere Carlo Ancelotti sulla panchina della nazionale italiana: "Mi sento di escludere questa opportunità, Carlo rispetta tutti, ma non se la sente di accettare l'offerta per la panchina azzurra", le sue decise dichiarazioni.

 

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