Branchini: ''Ancelotti ha rifiutato la panchina azzurra. Grande rispetto, ma non se la sente''
Lo storico procuratore Giovanni Branchini ha parlato a Radio Deejay della possibilità di vedere Carlo Ancelotti sulla panchina della nazionale italiana: "Mi sento di escludere questa opportunità, Carl...
A cura di Redazione Labaroviola
18 novembre 2017 15:42
Lo storico procuratore Giovanni Branchini ha parlato a Radio Deejay della possibilità di vedere Carlo Ancelotti sulla panchina della nazionale italiana: "Mi sento di escludere questa opportunità, Carlo rispetta tutti, ma non se la sente di accettare l'offerta per la panchina azzurra", le sue decise dichiarazioni.