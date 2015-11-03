Notizie Branchini Fiorentina

Branchini: "Rugani e Brescianini portano sostanza alla Fiorentina. Il sistema calcio è folle, bisogna scioperare"
07 febbraio 2026 15:53
Procuratore Nzola: "La Fiorentina è sempre stata la priorità prima di ogni squadra. L'abbiamo aspettata"
07 agosto 2023 23:41
Ag. Sirigu rivela: "Flirt con Fiorentina durava da anni, piazza gradita. Titolare? Lotterà per giocare"
26 gennaio 2023 18:58
Branchini "Vlahovic sta investendo su sé stesso non rinnovando con la Fiorentina"
14 ottobre 2021 21:20
Branchini: "Pavoletti alla Fiorentina? Non mi risulta, ma faremo bilancio con il Cagliari"
21 dicembre 2020 20:16
Gazzetta, Cutrone ha lasciato Branchini, il suo agente. A gennaio andrà al Parma o al Bologna
08 dicembre 2020 10:53
L'annuncio: "Tolto l'obbligo di riscatto per Cutrone. È rassegnato, non è stato trattato come altri"
05 dicembre 2020 15:57
Ag. Cutrone duro: "Non trattato come gli altri. Messo da parte senza motivo"
25 novembre 2020 10:36
Ag. Cutrone: "Si è sempre fatto trovare pronto. Chiesto da Iachini. Con Prandelli giocherà chi merita"
20 novembre 2020 19:10
Ag. Cutrone: "La Fiorentina ha l'obbligo di riscatto se gioca altre 15 partite da titolare"
06 ottobre 2020 22:27
Branchini: "Mercato? Vedo meglio la Fiorentina, i grandi club non sono messi benissimo"
28 marzo 2020 11:42
Branchini: "Cutrone positivo al Coronavirus? Mai stato davvero male ma ora lo ha superato"
19 marzo 2020 10:54
Montolivo si ritira definitivamente dal calcio. Il procuratore: "Una pagina triste per tutti"
18 febbraio 2020 13:41
Ag. Cutrone: "I Wolves volevano il diritto di riacquisto, abbiamo lottato molto per arrivare in viola"
17 febbraio 2020 20:31
Branchini: "Ci aspettavamo tanto da Rossi, è stato sfortunato. Chiesa? Puntiamo su di lui"
01 dicembre 2017 13:10
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