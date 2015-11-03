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Notizie Branchini Fiorentina

Branchini: "Rugani e Brescianini portano sostanza alla Fiorentina. Il sistema calcio è folle, bisogna scioperare"

07 febbraio 2026 15:53

Procuratore Nzola: "La Fiorentina è sempre stata la priorità prima di ogni squadra. L'abbiamo aspettata"

07 agosto 2023 23:41

Ag. Sirigu rivela: "Flirt con Fiorentina durava da anni, piazza gradita. Titolare? Lotterà per giocare"

26 gennaio 2023 18:58

Branchini "Vlahovic sta investendo su sé stesso non rinnovando con la Fiorentina"

14 ottobre 2021 21:20

Branchini: "Pavoletti alla Fiorentina? Non mi risulta, ma faremo bilancio con il Cagliari"

21 dicembre 2020 20:16

Gazzetta, Cutrone ha lasciato Branchini, il suo agente. A gennaio andrà al Parma o al Bologna

08 dicembre 2020 10:53

L'annuncio: "Tolto l'obbligo di riscatto per Cutrone. È rassegnato, non è stato trattato come altri"

05 dicembre 2020 15:57

Ag. Cutrone duro: "Non trattato come gli altri. Messo da parte senza motivo"

25 novembre 2020 10:36

Ag. Cutrone: "Si è sempre fatto trovare pronto. Chiesto da Iachini. Con Prandelli giocherà chi merita"

20 novembre 2020 19:10

Ag. Cutrone: "La Fiorentina ha l'obbligo di riscatto se gioca altre 15 partite da titolare"

06 ottobre 2020 22:27

Branchini: "Mercato? Vedo meglio la Fiorentina, i grandi club non sono messi benissimo"

28 marzo 2020 11:42

Branchini: "Cutrone positivo al Coronavirus? Mai stato davvero male ma ora lo ha superato"

19 marzo 2020 10:54

Montolivo si ritira definitivamente dal calcio. Il procuratore: "Una pagina triste per tutti"

18 febbraio 2020 13:41

Ag. Cutrone: "I Wolves volevano il diritto di riacquisto, abbiamo lottato molto per arrivare in viola"

17 febbraio 2020 20:31

Branchini: "Ci aspettavamo tanto da Rossi, è stato sfortunato. Chiesa? Puntiamo su di lui"

01 dicembre 2017 13:10

Branchini: ''Ancelotti ha rifiutato la panchina azzurra. Grande rispetto, ma non se la sente''

18 novembre 2017 15:42

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