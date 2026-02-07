Branchini: “Rugani e Brescianini portano sostanza alla Fiorentina. Il sistema calcio è folle, bisogna scioperare”

In onda su Radio Deejay ha parlato il noto dirigente Giovanni Branchini per commentare gli ultimi temi del mondo del calcio. Ecco le sue parole: “Nessuna delle grandi ha fatto un gran mercato. La Fiorentina con Rugani e Brescianini ha messo dentro 2 giocatori di sostanza che mancavano. Anche Malen alla Roma è un acquisto importante.”

Un aneddoto: “Sono rimasto molto amico di alcuni calciatori, un esempio è Rui Costa”

Sulle troppe squadre nei campionati: “Sarebbe ora di scioperare e di fermare la follia che regola il calcio. Mi auguro che i presidenti delle federazioni intervengano per cambiare la situazione, così non può andare avanti. Serve rompere questo sistema. Se tutto questo non avviene è per politica e interesse, e a noi non serve questo.”

Sull’arbitraggio: “Gli arbitri non sanno come agire, il regolamento non permette l’uso del buon senso. Purtroppo non sono stati ascoltati nel momento in cui le regole sono state redatte e queste sono le conseguenze.”