Branchini "Vlahovic sta investendo su sé stesso non rinnovando con la Fiorentina"

Il Presidente onorario dell'Assoagenti ha parlato del caso Dusan Vlahovic ai microfoni del Corriere della Sera

Giovanni Branchini, presidente onorario dell'Assoagenti, è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera per parlare del tema parametri zero, tema vivo in casa Fiorentina dopo il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: "Ci possono essere situazioni in cui i giocatori hanno voglia di cambiare a prescindere dall’aspetto economico. Magari hanno solo l’ambizione di scegliere dove giocare. Da noi viene visto come un affronto, all’estero i calciatori giocano fino all’ultimo minuto dell’ultimo giorno di contratto e se ne vanno senza che nessuno obietti nulla. Pensiamo a Vlahovic: se decide di non prolungare fa un investimento su se stesso rinunciando a soldi che una firma immediata sul rinnovo gli garantirebbe".

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