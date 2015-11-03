Notizie Corriere Della Sera Fiorentina

Il Corriere della Sera scrive: "La Juventus pensa a Italiano ma è difficile che lasci la Fiorentina a giugno"
31 maggio 2023 12:41
Greta Beccaglia: "Ricevo sempre foto di uomini nudi, mi dicono che ho rovinato la vita di un uomo"
21 dicembre 2022 23:42
Sconcerti: "Commisso non parla mai dei problemi della squadra, ma solo di quelli con la stampa"
16 ottobre 2022 12:21
Dal sogno con la Fiorentina alla vita con le escort, arrestato per una rapina ai Pariolo il giovane Idriss
07 agosto 2022 21:04
Sconcerti applaude la Fiorentina: "Perderà qualche posizione in classifica ma ha preso 80 milioni"
01 febbraio 2022 12:30
Corriera della Sera spara: "Con Della Valle Fiorentina in Champions, Commisso l'ha indebolita"
28 gennaio 2022 13:51
Ilicic ricade nella depressione, la lettera toccante: "Conosco l'inferno della Bosnia che porta con sè"
22 gennaio 2022 19:17
Gli amici di Vlahovic rivelano: "Vuole portare la Fiorentina in Europa e andare via a giugno"
16 gennaio 2022 13:27
La pagella di Sconcerti: "Fiorentina da 7,5. Protagonista Italiano, mix tra Guardiola e Zeman"
24 dicembre 2021 13:23
Mario Sconcerti non ha dubbi: "Vlahovic è più forte di Batistuta alla sua età. Beato chi lo avrà"
12 dicembre 2021 13:33
L'uomo che ha molestato Greta rischia fino a 12 anni di carcere: "Una goliardata post partita"
30 novembre 2021 12:37
Sconcerti: "Tre gol bellissimi della Fiorentina, ma il Milan ha creato di più, non è stato travolto"
21 novembre 2021 14:44
Zazzaroni: "Vlahovic non era incedibile. Mandato di Commisso per la cessione alla giusta cifra"
16 ottobre 2021 11:30
Branchini "Vlahovic sta investendo su sé stesso non rinnovando con la Fiorentina"
14 ottobre 2021 21:20
Bocci: "Con Berardi al posto di Sottil primo tempo sarebbe stata vittoria netta contro l'Inter"
24 settembre 2021 15:27
Sconcerti: "Inter? Rispetto all'anno scorso ha segnato più gol, arriva in porta in 10 modi diversi"
19 settembre 2021 12:33
Corriere della Sera, per Muriel si allontana la Fiorentina. Zapata tenta il recupero in extremis
06 settembre 2021 12:14
Capello: "I procuratori sono i veri padroni del calcio. Non esiste più il senso di appartenenza"
05 settembre 2021 13:38
Corriere della Sera, Berardi vuole la cessione. Nessun offerta ufficiale: il Sassuolo chiede 40 milioni di euro
26 agosto 2021 09:12
Corriere della Sera, assalto a Vlahovic: la Fiorentina resiste. Vicino l'accordo sul rinnovo fino al 2025
12 agosto 2021 09:04
Mazzarri: "Io alla Fiorentina? Può essere vero o anche non vero. Sono tecnico di spessore"
18 giugno 2021 13:51
Corriere della Sera, niente Fiorentina per Sarri, va in Premier. Commisso offre due anni a Gattuso
05 maggio 2021 13:25
Le motivazioni dell'addio di Prandelli: tachicardia e attacchi di panico, dopo la Samp primi dubbi
24 marzo 2021 13:13
Sconcerti: "Uno dei problemi di Pirlo è che Chiesa e Bernardeschi sono due grandi mezzi giocatori"
30 novembre 2020 15:50
Corriere della Sera, Caicedo vuole lasciare la Lazio, lo vuole la Fiorentina. 5 milioni e ingaggio alzato
26 novembre 2020 11:35
Sconcerti: "La Fiorentina ha qualità ma una rosa non competente. I 5 cambi favoriscono l'Inter e i ricchi"
27 settembre 2020 15:09
Pistocchi escluso da Tiki Taka su Mediaset perché è inviso dalla Juventus. Il retroscena
18 settembre 2020 09:45
Sconcerti sul Corriere della Sera: "Squadre stanche, la Fiorentina è una squadra perduta"
02 luglio 2020 12:00
"Chiesa rimarrà a Firenze, la Fiorentina non ha preso Tonali a giugno per colpa delle commissioni"
22 febbraio 2020 15:52
Chiesa è il migliore in campo della Fiorentina con l'Atalanta al Franchi. Le pagelle...
09 febbraio 2020 11:28
Bocci: "Il problema più serio di Chiesa è che alla viola non riserva mai un sorriso né una dichiarazione"
25 novembre 2019 08:14
Galliani: "Mi auguro che presto il Monza giochi in certi stadi anche gare di campionato"
18 agosto 2019 12:32
Sconcerti: "A Firenze litigano tutti da anni, forse adesso saranno contenti"
20 maggio 2019 11:27
Vittoria Astori e la foto di Davide sulla Gazzetta: "L'ha riconosciuto, appena lo ha visto..."
23 dicembre 2018 12:43
"Rapporto Della Valle-Firenze, prossimi mesi fondamentali. Sarebbe perfetto Andrea a Torino, Diego in casa contro il Crotone"
13 marzo 2018 19:09
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