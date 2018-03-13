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"Rapporto Della Valle-Firenze, prossimi mesi fondamentali. Sarebbe perfetto Andrea a Torino, Diego in casa contro il Crotone"

Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue parole:"Spero che la lezione che ha dato Firenze di umanità e civiltà sia la base per ripartire, ma servirà temp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2018 19:09
"Rapporto Della Valle-Firenze, prossimi mesi fondamentali. Sarebbe perfetto Andrea a Torino, Diego in casa contro il Crotone" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle, Andrea Della Valle
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle, Andrea Della Valle
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Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue parole:

"Spero che la lezione che ha dato Firenze di umanità e civiltà sia la base per ripartire, ma servirà tempo. Sarebbe auspicabile e incoraggiante vedere magari Andrea presente a Torino, e poi lui e Diego nella partita successiva in casa col Crotone. I prossimi mesi saranno fondamentali, ma non le prossime settimane perchè il dolore è ancora forte e bisogna andarci cauti senza cavalcare troppo, per così dire, questa situazione. Il percorso sarà lungo, le distanze erano enormi e superata l’emotività del momento, non sarà così facile ripartire tutte le parti insieme su un progetto concreto sportivo della Fiorentina"

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