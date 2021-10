Zazzaroni: “Vlahovic non era incedibile. Mandato di Commisso per la cessione alla giusta cifra”

“Finché c’è calcio, c’è lagnanza”. Questa l’apertura dell’articolo di Ivan Zazzaroni per Il Corriere della Sera. Il direttore del quotidiano romano pone la lente d’ingrandimento anche sullo sfogo di Rocco Commisso dopo il caso Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole : “Si lamenta anche Commisso – ed è la terza o la quarta volta in meno di due mesi – critica l’incidenza dei procuratori sui destini dei loro assistiti. Ho simpatia per Rocco e la sua Politik, ma risulta a me, come ad altri, che avrebbe sì voluto rinnovare il contratto di Vlahovic in scadenza tra 20 mesi, ma anche che la Fiorentina ha rilasciato – non da ieri – dei mandati nel tentativo di cedere l’attaccante con la giusta soddisfazione economica“.