Odriozola: "Il nostro obiettivo è l'Europa. Dobbiamo chiudere le partite nel primo tempo"

La lunga intervista ai microfoni di Radio Bruno di Alvaro Odriozola

L'esterno Viola, Alvaro Odriozola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno rilasciando una lunga intervista durante la quale ha toccato i temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Sono molto felice. La Fiorentina mi è sempre piaciuta così come Firenze. Stiamo facendo le cose al meglio e sono convinto che sarà una stagione positiva per me e per la squadra. Appena arrivato qui mi ha sorpreso il livello della rosa che mi ha convinto ancora di più che possiamo lottare per l'Europa. Un'altra cosa che mi ha colpito è stato il calore dei tifosi e spero di ringraziarli con le mie prestazioni. Non so cosa farò in futuro, io vivo il presente e mi godo questa splendida città con questi splendidi tifosi".

OBIETTIVO FIORENTINA "Credo che l'Europa sia un nostro obiettivo. Non mi interessa a chi prenderemo il posto, noi dobbiamo pensare a noi stessi. Abbiamo un allenatore forte e con lui possiamo giocarcela con chiunque. Dobbiamo affrontare tutte le partite come delle finali. Le tre partite che abbiamo perso sono state contro avversari diretti per l'Europa, dobbiamo avere più fiducia in noi stessi".

CONCORRENZA "Avere questa concorrenza fa bene al gruppo perché porta ogni giocatore a dare il massimo per ottenere un posto da titolare".

CASO VLAHOVIC "Appena mi è arrivato mi ha stupito la sua professionalità. Lo vedo concentrato con la solita voglia di fare gol e aiutare la squadra. Dusan è un giocatore molto bravo, fa giocare bene la squadra e fa tanti gol. A me piace tantissimo la sua mentalità, sicuramente grazie ad essa diventerà un fenomeno".

GOL PRESI NEL SECONDO TEMPO "Soprattutto con i grandi club ci sta succedendo questo nell'ultimo periodo, non sappiamo perché ma non dipende dallo stato di forma. Dobbiamo solo lavorare per uccidere le partite nel primo tempo e segnare di più quando abbiamo l'opportunità per farlo".

RICHIESTE DI ITALIANO "Prima di tutto mi chiede di difendere perché sono un terzino destro, ma poi anche di attaccare. In generale sto imparando molto da Italiano e dai suoi concetti tattici perché è un grande allenatore".

CALLEJON "È un grandissimo giocatore, di esperienza e qualità, stiamo facendo bene insieme sulla fascia ma possiamo migliorare i meccanismi e stiamo lavorando per regalare più gol e assist".

SPAGNOLI IN SERIE A "Tanti spagnoli che fanno bene in Italia? Non so come mai, è cambiato il modo di giocare nelle squadre italiane perché in Serie A adesso si difende un po' meno e si gioca più la palla, sono sorpreso di questo. Tra i tanti che stanno facendo bene c'è il mio amico Brahim Diaz nel Milan"

ASPETTO POSITIVO SERIE A "A differenza della Spagna e anche della Germania, ci sono più squadre che possono vincere al di fuori delle big e tutte le partite sono più equilibrate".

ASPETTO NEGATIVO SERIE A "Di negativo ancora non ho trovato niente, forse lo dirò alla prossima intervista".

HOBBY "La mia ossessione è il calcio, ma mi piacciono molto le corse dei cavalli, da piccolo andavo all'ippodromo di San Sebastian e ho alcuni cavalli, ho conosciuto un ragazzo che mi ha invitato all'ippodromo a Firenze e mi vedrete anche lì. Un impressione fiorentina che mi ha fatto ridere? Per ora nessuna, ma posso assicurare che la prossima intervista la facciamo in italiano".

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