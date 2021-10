Da Venezia: “Sold out in vista della Fiorentina. Vogliamo vincere contro un avversario importante”

Sfondata la quota di 7.000 presenti, vicini al sold out per Venezia–Fiorentina. Andrea Cardinaletti, direttore delle infrastrutture del Venezia, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Veneto commentando la situazione della capienza dello stadio in vista della sfida di Lunedì. Ecco le sue parole: “Ne servono venti di vittorie. Diciamo che la prima l’abbiamo persa, la seconda l’abbiamo pareggiata e la terza vogliamo vincerla, sia pure contro un’avversaria importante. Vogliamo fare di questo stadio un fortino invalicabile per tutti. In questo momento siamo vicini al sold out. Vorrei ringraziare la tifoseria perché abbiamo un obiettivo tecnico sul campo e un obiettivo televisivo. Secondo la Lega le prime due partite casalinghe sono state al top dal punto di vista della qualità”.

LEGGI ANCHE: