Lezzerini sicuro: “Maleh diventerà un titolare e stupirà. Gli ho suggerito andare alla Fiorentina”

Luca Lezzerini, ex portiere Viola adesso in forza al Venezia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Nazione in vista della partita di Lunedì 18 Ottobre con la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Ho anticipato i tempi del rientro e ora sto pagando questa scelta. Romero? Non lo vedo come un concorrente. Ho preso il suo arrivo come un’opportunità per imparare. Esperienza alla Fiorentina? Gli anni in viola non si dimenticano: ho ancora tanti amici a Firenze con i quali mi sento spesso. Mi sarebbe piaciuto giocare lunedì perché avrei provato emozioni impareggiabili. Spero di viverle nella gara di ritorno. Vlahovic? Dusan non sarà condizionato e distratto, e la Fiorentina ha messo in difficoltà ogni avversario anche quando ha perso. Maleh? Gli ho suggerito di andare a Firenze. Ha tutte le doti per arrivare a prendersi la maglia da titolare, so che sta facendo il massimo per affermarsi: vi stupirà”.

