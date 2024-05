I biglietti “Fan First” per la finale di Conference tra Fiorentina ed Olympiakos sono esauriti

Da oggi sono in vendita i biglietti per gli abbonati pro per assistere alla finale di Conference tra Fiorentina ed Olympiakos ad Atene che avrà luogo mercoledì 29 maggio alle 21. In pochi minuti, dopo gli iniziali problemi del sito dell’UEFA, la categoria ” Fan First” con vista completa al prezzo di 25 euro è esaurita, infatti non rimangono tagliandi disponibili per quel settore. Ricordiamo che è possibile ancora acquistare i biglietti nelle altre zone:

CATEGORY 1 (tribune principali e di fronte)

Full View: 125€

Restricted View: 100€

CATEGORY 2( negli angoli)

Full View: 85€

Restricted View: 65€

CATEGORY 3 (dietro le porte)

Full View: 45€

Restricted View: 35€

Prosegue, quindi, la vendita come pattuito secondo le date disponibili sul sito della Fiorentina.