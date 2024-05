Odriozola: “Per quello che ho imparato in Italia, ritengo Vincenzo Italiano un genio del calcio”

Alvaro Odriozola ha parlato a Marca, l’ex terzino della Fiorentina, oggi al Real Societad, è tornato sull’esperienza italiana:

“Sono andato via dal Real Sociedad quando ero un ragazzino, ci sono tornato da uomo. E’ stato un periodo molto positivo, sicuramente a livello difensivo e poi anche per quanto ho imparato sul piano tattico. Personalmente sostengo che, se un calciatore può giocare in Italia, è già a posto. Ogni gara è una partita a scacchi. Per questo tengo a sottolineare quanto ho imparato con Italiano: lo ritengo un genio del calcio”.