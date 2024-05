Presidente dell’ATF De Sinopoli: ” Non sappiamo quanti tifosi viola andranno ad Atene, tante spese e pochi charter disponibili”

Il presidente dell’ATF Federico De Sinopoli ha parlato a Lady Radio dell’organizzazione dei tifosi viola per la trasferta di Atene in occasione della finale di Conference: “Oggi è partita la vendita per gli abbonati pro, quindi è complicato da ora parlare di numeri su quanti tifosi seguiranno la squadra. Alcuni avevano comprato il biglietto aereo in anticipo sperando che la Fiorentina arrivasse in finale come è successo. Le cifre devono essere confermate dai fatti, per i charter è difficile dire i prezzo, credo sui 400 euro vedendo il mercato. Dovremmo capire in fretta quanti ne servono e non è semplice perché in Italia ce ne sono pochi disponibili e, di certo, per partire bisogna cambiare regione che non è un esborso da poco. Inoltre, da oggi sarà in vendita una maglietta per la finale, vogliamo sia un giorno da ricordare e per questo ci muoveremo nel modo migliore possibile secondo la passione che ci lega.”