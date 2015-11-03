Notizie Olympiakos Fiorentina

TuttoSport titola: "Su Pablo Marì ci sono l'Olympiakos e l'Alavés, il difensore può partire"
15 agosto 2025 20:50
Dalla Grecia riportano: "L'Olympiakos è sulle tracce di Pablo Marì per rafforzare la difesa"
13 agosto 2025 14:27
Djuricic: "L'Olympiakos ha dimostrato che si può battere la Fiorentina. Il Chelsea non ha avversari"
06 marzo 2025 13:15
ACCVC: "Invitiamo il Presidente e i Dirigenti a lavorare per far sì che vengano mantenute le promesse fatte”
05 giugno 2024 19:45
Iborra festeggia il trionfo: "Sono tornato a casa alle 7. Per il gol abbiamo aspettato 2 minuti dal Var"
31 maggio 2024 22:35
Calvarese: "Milenkovic cade perché subisce fallo. Il fallo di mano di Quarta non è rigore"
31 maggio 2024 22:05
Biraghi e tutta la Fiorentina dai tifosi viola ad Atene: sono fermi, immobili e senza parole
30 maggio 2024 00:03
PAGELLE FIORENTINA: BONAVENTURA E KOUAMÈ SPRECANO, NICO INESISTENTE. RANIERI SBAGLIA
29 maggio 2024 23:40
Campo neutro? Macchè, allo stadio di Atene i tifosi dell'Olympiakos sono il doppio rispetto ai viola
29 maggio 2024 20:18
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI BELTRAN, BONAVENTURA TREQUARTISTA, MANDRAGORA NEL MEZZO
29 maggio 2024 19:38
Lo stadio di Atene comincia a colorarsi di viola, primi cori dei tifosi della Fiorentina: "Firenze, Firenze"
29 maggio 2024 18:38
Italiano: "Per noi è una rivincita, siamo qui grazie alla nostra mentalità. Commisso ci ha parlato"
28 maggio 2024 16:37
Fiorentina in partenza da Firenze alla volta di Atene. Castrovilli assente, c'è anche Sottil
27 maggio 2024 15:12
Attenzione tifosi viola, i tifosi dell'Olympiakos saranno tutti al Pireo, va evitata quella zona
27 maggio 2024 09:45
Jovetic: "Ho ancora casa a Firenze. Quando ero all'Inter c'è stata la possibilità di tornare alla Fiorentina"
23 maggio 2024 16:09
Quini: "Abbiamo già battuto l'Aston Villa che era la favorita. Callejon mi ha raccontato la Fiorentina"
23 maggio 2024 13:56
Maxischermi al Franchi, la Fiorentina annuncia l'apertura, costa 5 euro il biglietto per l'ingresso
20 maggio 2024 15:15
Olympiakos, Kovacevic: "Fiorentina? Grande squadra, l'affrontiamo con rispetto. Italiano la porta in alto"
20 maggio 2024 14:52
Modesto: "Olympiakos club abituato a vincere, la Fiorentina deve stare attenta a El Kaabi e Fourtounis"
20 maggio 2024 12:06
Jovetic sigla il gol-rimonta nel derby col Panathinaikos, e regala l'Europa all'Olympiakos
19 maggio 2024 22:31
La Fiorentina vieta la vendita dei biglietti ai residenti in Grecia per la finale: nessun rischio di infiltrati
17 maggio 2024 17:42
Rischio scontri ad Atene: tifosi di Aek, Olympiakos e Panathinaikos aspettano l'occasione giusta da anni
17 maggio 2024 17:06
Dalla Grecia: "I tifosi di Panathinaikos e Aek stanno comprando i biglietti dell'Olympiakos per tifare Fiorentina"
17 maggio 2024 16:17
Presidente dell'ATF De Sinopoli: " Non sappiamo quanti tifosi viola andranno ad Atene, tante spese e pochi charter disponibili"
13 maggio 2024 14:49
Problemi sito Uefa per i biglietti di Fiorentina-Olympiakos: dalle 12.15 sarà possibile prenderli
13 maggio 2024 12:18
Mental coach Jovetic: "Ha lavorato sull'aspetto mentale. Gli anni a Firenze per lui sono stati unici"
12 maggio 2024 10:55
Olympiakos, El Kaabi: da difensore centrale ad attaccante che ne ha fatti 5 all'Aston Villa di Emery
11 maggio 2024 17:29
I voli per Atene costano troppo, più di 600€: sono stimati solo 3 mila tifosi della Fiorentina in finale
11 maggio 2024 11:20
Biasin sicuro: "L'Olympiakos ha più probabilità di vincere la Conference League rispetto alla Fiorentina"
10 maggio 2024 17:23
Tzolakis: "Andremo a questa finale da outsider, la Fiorentina ha l'esperienza della passata stagione"
10 maggio 2024 11:58
La Nazione scrive: "Il Comune apre all'allestimento dei maxischermi al Franchi in occasione della Finale"
10 maggio 2024 11:45
L'Olympiakos fa il colpo in casa dell'Aston Villa e si porta ad un passo dalla Finale
03 maggio 2024 12:21
Nazione: "Olympiakos priorità per Jovic se non trova un club più ambizioso. Addio inevitabile"
30 agosto 2023 09:18
Aguibou Camara, il nuovo talento del calcio africano sarà osservato giovedì dalla Fiorentina
07 dicembre 2021 12:35
La Fiorentina su due talenti ellenici: Tsimikas dell'Olympiakos e Giannoulis del Paok
30 novembre 2019 18:47
Karembeu su Ribery: "All'Olympiakos gli offrivamo la Champions, lui ha scelto Firenze"
10 ottobre 2019 14:20
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