Labaro Viola

Notizie Olympiakos Fiorentina

TuttoSport titola: "Su Pablo Marì ci sono l'Olympiakos e l'Alavés, il difensore può partire"

15 agosto 2025 20:50

Dalla Grecia riportano: "L'Olympiakos è sulle tracce di Pablo Marì per rafforzare la difesa"

13 agosto 2025 14:27

Djuricic: "L'Olympiakos ha dimostrato che si può battere la Fiorentina. Il Chelsea non ha avversari"

06 marzo 2025 13:15

ACCVC: "Invitiamo il Presidente e i Dirigenti a lavorare per far sì che vengano mantenute le promesse fatte”

05 giugno 2024 19:45

Iborra festeggia il trionfo: "Sono tornato a casa alle 7. Per il gol abbiamo aspettato 2 minuti dal Var"

31 maggio 2024 22:35

Calvarese: "Milenkovic cade perché subisce fallo. Il fallo di mano di Quarta non è rigore"

31 maggio 2024 22:05

Biraghi e tutta la Fiorentina dai tifosi viola ad Atene: sono fermi, immobili e senza parole

30 maggio 2024 00:03

PAGELLE FIORENTINA: BONAVENTURA E KOUAMÈ SPRECANO, NICO INESISTENTE. RANIERI SBAGLIA

29 maggio 2024 23:40

Campo neutro? Macchè, allo stadio di Atene i tifosi dell'Olympiakos sono il doppio rispetto ai viola

29 maggio 2024 20:18

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI BELTRAN, BONAVENTURA TREQUARTISTA, MANDRAGORA NEL MEZZO

29 maggio 2024 19:38

Lo stadio di Atene comincia a colorarsi di viola, primi cori dei tifosi della Fiorentina: "Firenze, Firenze"

29 maggio 2024 18:38

Italiano: "Per noi è una rivincita, siamo qui grazie alla nostra mentalità. Commisso ci ha parlato"

28 maggio 2024 16:37

Fiorentina in partenza da Firenze alla volta di Atene. Castrovilli assente, c'è anche Sottil

27 maggio 2024 15:12

Attenzione tifosi viola, i tifosi dell'Olympiakos saranno tutti al Pireo, va evitata quella zona

27 maggio 2024 09:45

Jovetic: "Ho ancora casa a Firenze. Quando ero all'Inter c'è stata la possibilità di tornare alla Fiorentina"

23 maggio 2024 16:09

Quini: "Abbiamo già battuto l'Aston Villa che era la favorita. Callejon mi ha raccontato la Fiorentina"

23 maggio 2024 13:56

Maxischermi al Franchi, la Fiorentina annuncia l'apertura, costa 5 euro il biglietto per l'ingresso

20 maggio 2024 15:15

Olympiakos, Kovacevic: "Fiorentina? Grande squadra, l'affrontiamo con rispetto. Italiano la porta in alto"

20 maggio 2024 14:52

Modesto: "Olympiakos club abituato a vincere, la Fiorentina deve stare attenta a El Kaabi e Fourtounis"

20 maggio 2024 12:06

Jovetic sigla il gol-rimonta nel derby col Panathinaikos, e regala l'Europa all'Olympiakos

19 maggio 2024 22:31

La Fiorentina vieta la vendita dei biglietti ai residenti in Grecia per la finale: nessun rischio di infiltrati

17 maggio 2024 17:42

Rischio scontri ad Atene: tifosi di Aek, Olympiakos e Panathinaikos aspettano l'occasione giusta da anni

17 maggio 2024 17:06

Dalla Grecia: "I tifosi di Panathinaikos e Aek stanno comprando i biglietti dell'Olympiakos per tifare Fiorentina"

17 maggio 2024 16:17

Presidente dell'ATF De Sinopoli: " Non sappiamo quanti tifosi viola andranno ad Atene, tante spese e pochi charter disponibili"

13 maggio 2024 14:49

Problemi sito Uefa per i biglietti di Fiorentina-Olympiakos: dalle 12.15 sarà possibile prenderli

13 maggio 2024 12:18

Mental coach Jovetic: "Ha lavorato sull'aspetto mentale. Gli anni a Firenze per lui sono stati unici"

12 maggio 2024 10:55

Olympiakos, El Kaabi: da difensore centrale ad attaccante che ne ha fatti 5 all'Aston Villa di Emery

11 maggio 2024 17:29

I voli per Atene costano troppo, più di 600€: sono stimati solo 3 mila tifosi della Fiorentina in finale

11 maggio 2024 11:20

Biasin sicuro: "L'Olympiakos ha più probabilità di vincere la Conference League rispetto alla Fiorentina"

10 maggio 2024 17:23

Tzolakis: "Andremo a questa finale da outsider, la Fiorentina ha l'esperienza della passata stagione"

10 maggio 2024 11:58

La Nazione scrive: "Il Comune apre all'allestimento dei maxischermi al Franchi in occasione della Finale"

10 maggio 2024 11:45

L'Olympiakos fa il colpo in casa dell'Aston Villa e si porta ad un passo dalla Finale

03 maggio 2024 12:21

Nazione: "Olympiakos priorità per Jovic se non trova un club più ambizioso. Addio inevitabile"

30 agosto 2023 09:18

Aguibou Camara, il nuovo talento del calcio africano sarà osservato giovedì dalla Fiorentina

07 dicembre 2021 12:35

La Fiorentina su due talenti ellenici: Tsimikas dell'Olympiakos e Giannoulis del Paok

30 novembre 2019 18:47

Karembeu su Ribery: "All'Olympiakos gli offrivamo la Champions, lui ha scelto Firenze"

10 ottobre 2019 14:20

Archivio

Esplora l'archivio di Olympiakos

Sett. 33 Sett. 10
Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18
Sett. 35
Sett. 49
Sett. 48 Sett. 41