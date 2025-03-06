Djuricic: "L'Olympiakos ha dimostrato che si può battere la Fiorentina. Il Chelsea non ha avversari"

Djuricic ha suonato la carica alla vigilia degli ottavi di Conference, avvisando la Fiorentina che la casa del Panathinaikos sarà una bolgia

L'ex giocatore del Sassuolo Filip Djuricic, attualmente in forza al Panathinaikos, affronterà la Fiorentina questa sera nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. In vista di quest'importantissima sfida, Djuricic ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di spogliatoio, toccando numerosi temi. Queste le sue parole:

"Il tifo greco è più caldo che in Italia. In Serie A ci sono grandi tifoserie, ma in Grecia sono caldissime: nel nostro stadio ci sono più di 55 mila persone, l’atmosfera sarà un inferno per i ragazzi della Fiorentina. L’Olympiakos è la squadra detentrice della Conference, hanno battuto la Fiorentina e hanno dimostrato che si può fare. Noi ci proveremo. Per esperienza è meglio giocare il ritorno in casa, ma va bene così. L’ultima partita che abbiamo perso davanti ai nostri tifosi è stata quella contro il Chelsea a ottobre, per me loro sono senza avversari fin dall’inizio della competizione. Dietro ci metto il Betis e proprio la Fiorentina. Noi ci auguriamo di ritagliarci il nostro spazio, magari proprio al posto del viola, siamo una mina vagante."