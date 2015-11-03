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Notizie Djuricic Fiorentina

Djuricic: "L'Olympiakos ha dimostrato che si può battere la Fiorentina. Il Chelsea non ha avversari"

06 marzo 2025 13:15

Djuricic: "Giocai a Firenze la prima volta dopo la scomparsa di Astori, fu una partita da brividi"

05 marzo 2025 14:14

Djuricic: “Palladino, Peluso, Pradè e Cataldi sono degli amici. Dragowski? Ha ancora la residenza a Firenze”

04 marzo 2025 09:22

Djuricic: “La Fiorentina non gioca un bel calcio, ma è fisica. Io vicino ai viola in passato? Sì, parlai con Pradè”

04 marzo 2025 09:18

Djuricic: "La Fiorentina è forte, sono felice di affrontarla in Conference. Possiamo arrivare ai quarti"

22 febbraio 2025 18:31

Moviola Gazzetta, rigore netto su Djuricic, nessun fallo in area su Pezzella

02 luglio 2020 12:05

Al 21' Castrovilli entra in scivolata su Djuricic, Chiffi assegna il rigore. Defrel fa così 1-0 Sassuolo

01 luglio 2020 22:15

De Zerbi: "Viola valgono le prime 7 posizioni. Abbraccerò Boa, anche se si ha lasciato.."

29 ottobre 2019 17:01

Amoruso: "A Reggio Emilia tanti giocatori viola assenti mentalmente. Gli spiragli per il futuro.."

10 dicembre 2018 22:09

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