Notizie Djuricic Fiorentina

Djuricic: "L'Olympiakos ha dimostrato che si può battere la Fiorentina. Il Chelsea non ha avversari"
06 marzo 2025 13:15
Djuricic: "Giocai a Firenze la prima volta dopo la scomparsa di Astori, fu una partita da brividi"
05 marzo 2025 14:14
Djuricic: “Palladino, Peluso, Pradè e Cataldi sono degli amici. Dragowski? Ha ancora la residenza a Firenze”
04 marzo 2025 09:22
Djuricic: “La Fiorentina non gioca un bel calcio, ma è fisica. Io vicino ai viola in passato? Sì, parlai con Pradè”
04 marzo 2025 09:18
Djuricic: "La Fiorentina è forte, sono felice di affrontarla in Conference. Possiamo arrivare ai quarti"
22 febbraio 2025 18:31
Moviola Gazzetta, rigore netto su Djuricic, nessun fallo in area su Pezzella
02 luglio 2020 12:05
Al 21' Castrovilli entra in scivolata su Djuricic, Chiffi assegna il rigore. Defrel fa così 1-0 Sassuolo
01 luglio 2020 22:15
De Zerbi: "Viola valgono le prime 7 posizioni. Abbraccerò Boa, anche se si ha lasciato.."
29 ottobre 2019 17:01
Archivio