Djuricic: "La Fiorentina è forte, sono felice di affrontarla in Conference. Possiamo arrivare ai quarti"
Il giocatore del Panathinaikos Filip Djuricic ha elogiato la Fiorentina, sostenendo però di poterla sconfiggere in Conference League
Nella giornata di ieri, l'urna di Nyon ha stabilito che Fiorentina e Panathinaikos si giocheranno i quarti di finale di Conference il prossimo 6 e 13 marzo. La squadra greca, con sede ad Atene, ha in rosa una sorta di "colonia" di ex giocatori di Serie A: oltre all'ex portiere viola Dragowski, ci sono anche Jedvaj, Swiderski e l'ex Sassuolo Filip Djuricic. Quest'ultimo ha parlato proprio di Fiorentina e di Conference ai microfoni di Cosmote TV. Ecco le sue parole:
La vittoria contro il Vikingur è stata sofferta, adesso rigiochiamo subito in campionato e abbiamo poche energie, ma per noi ogni partita è come una finale. La Fiorentina? Sono felice di affrontarla in coppa, è una squadra molto forte e ho sempre apprezzato giocare al Franchi quando ero in Italia, ho bei ricordi di tante partite lì. Poi conosco diverse persone nel club, tra cui Palladino e il suo assistente Peluso, un mio amico di quando giocavo al Sassuolo. Volevamo arrivare agli ottavi e ce l’abbiamo fatta, dobbiamo essere positivi e fare una grande prestazione.