Niccolo Casini

Gosens leader: 5 gol e 7 assist, nel 3-5-2 può scatenarsi. Ad agosto la Fiorentina stava per prendere Kostic
18 marzo 2025 12:51
Torna la Conference, chance per Terracciano? Il portiere della Fiorentina non gioca da dicembre
02 marzo 2025 12:32
Bucchioni: "Manca un'idea di gioco. Commisso difficilmente manderà via Palladino, è la sua filosofia"
25 febbraio 2025 14:46
Dal Viola Park: "Folorunsho ha un problema alla coscia destra, è da valutare. Zaniolo al posto di Kean"
25 febbraio 2025 14:42
Da Lecce: "Helgason, Gallo e Pierotti lavorano a parte, Marchwinski assente in vista della Fiorentina"
25 febbraio 2025 14:12
Galli: "Palladino ha portato risultati, ma non gioco. Basta giocatori fuori ruolo, non rendono come potrebbero"
24 febbraio 2025 13:43
Fiorentina in difficoltà, ma il calendario non sorride: dopo il Lecce ci saranno Napoli, Juve, Atalanta e Milan
24 febbraio 2025 13:10
Parisi: "Campo ostico, sarà una partita molto fisica ma noi siamo la Fiorentina, vogliamo vincere"
23 febbraio 2025 15:05
Ferrari: "A gennaio abbiamo aggiunto qualità, adesso tocca a noi. Non dobbiamo mollare"
23 febbraio 2025 14:58
Bucchioni: "Non farei giocare insieme Mandragora e Cataldi, evidentemente Fagioli fa fatica a inserirsi"
23 febbraio 2025 14:48
Radio Bruno: "Comuzzo di nuovo verso la panchina, Zaniolo sulla destra con Beltran dietro Kean"
22 febbraio 2025 19:11
Djuricic: "La Fiorentina è forte, sono felice di affrontarla in Conference. Possiamo arrivare ai quarti"
22 febbraio 2025 18:31
Lo Faso e una carriera travagliata: 2 presenze con la Fiorentina, ora giocherà la Kings League con Fedez
22 febbraio 2025 17:56
Cacciatore: "La Fiorentina ha i mezzi per risollevarsi subito. Kean è diventato un leader della squadra"
20 febbraio 2025 14:32
Conti: "Bove è un ragazzo fantastico. Mi accontenterei di vedere la Fiorentina in Europa League"
20 febbraio 2025 14:03
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