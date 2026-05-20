Labaro Viola

Niccolo Casini

Niccolo Casini

Gosens leader: 5 gol e 7 assist, nel 3-5-2 può scatenarsi. Ad agosto la Fiorentina stava per prendere Kostic

18 marzo 2025 12:51

Torna la Conference, chance per Terracciano? Il portiere della Fiorentina non gioca da dicembre

02 marzo 2025 12:32

Bucchioni: "Manca un'idea di gioco. Commisso difficilmente manderà via Palladino, è la sua filosofia"

25 febbraio 2025 14:46

Dal Viola Park: "Folorunsho ha un problema alla coscia destra, è da valutare. Zaniolo al posto di Kean"

25 febbraio 2025 14:42

Da Lecce: "Helgason, Gallo e Pierotti lavorano a parte, Marchwinski assente in vista della Fiorentina"

25 febbraio 2025 14:12

Galli: "Palladino ha portato risultati, ma non gioco. Basta giocatori fuori ruolo, non rendono come potrebbero"

24 febbraio 2025 13:43

Fiorentina in difficoltà, ma il calendario non sorride: dopo il Lecce ci saranno Napoli, Juve, Atalanta e Milan

24 febbraio 2025 13:10

Parisi: "Campo ostico, sarà una partita molto fisica ma noi siamo la Fiorentina, vogliamo vincere"

23 febbraio 2025 15:05

Ferrari: "A gennaio abbiamo aggiunto qualità, adesso tocca a noi. Non dobbiamo mollare"

23 febbraio 2025 14:58

Bucchioni: "Non farei giocare insieme Mandragora e Cataldi, evidentemente Fagioli fa fatica a inserirsi"

23 febbraio 2025 14:48

Radio Bruno: "Comuzzo di nuovo verso la panchina, Zaniolo sulla destra con Beltran dietro Kean"

22 febbraio 2025 19:11

Djuricic: "La Fiorentina è forte, sono felice di affrontarla in Conference. Possiamo arrivare ai quarti"

22 febbraio 2025 18:31

Lo Faso e una carriera travagliata: 2 presenze con la Fiorentina, ora giocherà la Kings League con Fedez

22 febbraio 2025 17:56

Cacciatore: "La Fiorentina ha i mezzi per risollevarsi subito. Kean è diventato un leader della squadra"

20 febbraio 2025 14:32

Conti: "Bove è un ragazzo fantastico. Mi accontenterei di vedere la Fiorentina in Europa League"

20 febbraio 2025 14:03

Castellacci spiega l'infortunio a Gudmundsson: "Colpa della culata, è molto doloroso, serve 1 mesetto"

19 febbraio 2025 20:31

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