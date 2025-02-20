Conti: "Bove è un ragazzo fantastico. Mi accontenterei di vedere la Fiorentina in Europa League"

Carlo Conti ha parlato dell'intervento di Bove a Sanremo e della Fiorentina, squadra di cui è tifoso, che vorrebbe vedere in Europa League

Il conduttore televisivo Carlo Conti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parlando del Sanremo appena concluso, dell'intervento di Bove sul palco dell'Ariston e della sua Fiorentina. Queste le sue parole:

"Ho chiamato Bove a Sanremo non solo perché sono un tifoso viola, ma soprattutto perché è un ragazzo davvero eccezionale. Quello che ha detto è rivolto a tutti quelli che non ce l'hanno fatta a causa di un intervento non immediato, mettendo in risalto l'importanza del primo soccorso nei casi come il suo. Fiorentina in Champions e scudetto al Napoli? Firmo immediatamente, ma mi accontenterei anche dell'Europa League"