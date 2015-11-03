Notizie Conti Fiorentina

Conti: "Alla Fiorentina è mancato il manico nella gestione, ho visto troppa negligenza in squadra"
06 marzo 2026 13:18
Conti: "Di Commisso mi ricordo il suo essere genuino e buono, una persona con un cuore grandissimo"
17 gennaio 2026 15:40
Conti: "Astori era un ragazzo eccezionale, avevo un legame unico con lui"
30 novembre 2025 14:59
Conti non ha dubbi: "Toni-gol il più grande bomber della Fiorentina dopo Bati-gol"
19 ottobre 2025 21:45
Conti: "Avvio complicato ma Pioli ha esperienza e ci riporterà in alto. Kean bel centravanti"
19 ottobre 2025 20:52
Gabriele Conti il suo primo contratto da professionista con la Fiorentina. La nota
09 luglio 2025 14:10
Conti si arrende: "Mi ritiro, non ne posso più. Gasperini il più bravo, da Pioli l'ultimo schiaffo"
18 aprile 2025 22:02
Conti: "Bove è un ragazzo fantastico. Mi accontenterei di vedere la Fiorentina in Europa League"
20 febbraio 2025 14:03
Carlo Conti: "Tra la Fiorentina che vince lo scudetto e il record di ascolti a Sanremo, scelgo il tricolore"
19 febbraio 2025 18:23
Conti: "Bove racconterà il momento che sta vivendo. Spero mi porti una maglia della Fiorentina"
15 febbraio 2025 17:43
Conti al fianco di Kean dopo gli insulti sui social: "La mamma dei cretini è sempre incinta"
11 febbraio 2025 17:50
Carlo Conti a Sanremo: "Triste dopo la sconfitta della Fiorentina? No, perché la palla era uscita"
11 febbraio 2025 14:00
Conti: "Bove a Sanremo per sentire le sue parole sulla tremenda vicenda e lo stop dal calcio"
10 febbraio 2025 15:15
Carlo Conti: "Finale? La guarderò alla Fantozzi con birra e sbuffetti. Italiano lo confermerei"
14 maggio 2024 08:26
Conti: “Batistuta? Un amore eterno con Firenze. Italiano mi piace molto”
29 settembre 2022 09:26
Carlo Conti provoca: ''Dybala magari potrebbe venire alla Fiorentina, ma dovremmo degobizzarlo"
22 marzo 2022 17:27
Conti esalta la Fiorentina: ''Finalmente un allenatore che lavora con la società per un progetto''
17 febbraio 2022 17:51
Tuttosport, Conti-Milan all'addio. Il terzino è nel mirino della Fiorentina. Occhio a Genoa e Cagliari
25 agosto 2021 08:42
Sportitalia, la Fiorentina torna su Conti. Gattuso ritroverà il terzino allenato al Milan?
04 giugno 2021 13:59
Il retroscena: "Malcuit non era la prima scelta, la Fiorentina voleva Conti, ma è sfumato perchè..."
08 febbraio 2021 13:15
Conti: "Due giornate a Milenkovic? Ibra e Lukaku ne meritano cinque! Se domani vinciamo.."
04 febbraio 2021 18:46
TMW, sfuma Conti alla Fiorentina. Va al Parma in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza
17 gennaio 2021 22:56
Pedullà, Conti andrà al Parma, doveva essere della Fiorentina venerdì. I dettagli dell'operazione
17 gennaio 2021 15:48
Pedullà, Conti-Fiorentina in stand-by, si è inserito il Parma. Il giocatore preferisce Firenze
16 gennaio 2021 09:40
Repubblica, Conti, il Milan vuole una cessione a titolo definitivo, la Fiorentina il prestito con diritto
15 gennaio 2021 10:19
Sky Sport, anche il Parma vuole Andrea Conti, non c'è solo la Fiorentina sul terzino destro
14 gennaio 2021 16:33
Giuffredi: "Conti-Fiorentina? L'operazione si fa 50 e 50. Biraghi resta alla Fiorentina"
14 gennaio 2021 16:18
Sky Sport, Conti, il Parma prova a superare la Fiorentina: i viola non hanno ancora ufficializzato offerta al Milan
14 gennaio 2021 00:49
Repubblica, Conti, il Milan chiede l'obbligo di riscatto, la Fiorentina invece punta al diritto
13 gennaio 2021 10:03
Pedullà, Conti-Fiorentina, ieri nessun incontro ma si chiuderà in prestito con obbligo a 7-8 milioni
13 gennaio 2021 09:06
Sconcerti: "Società schizofrenica: vengono ceduti giocatori comprati un anno fa. Qualcuno dovrebbe rendersene conto"
12 gennaio 2021 21:56
Colonnese: "Prenderei subito Conti, ha qualcosa in più di Lirola. Domani vedo favorita l'Inter"
12 gennaio 2021 16:50
Pedullà, Conti alla Fiorentina si chiude tra oggi e domani. Il Milan vuole 10 milioni ma è in scadenza
12 gennaio 2021 10:27
Di Marzio, la Fiorentina tratta Conti: prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni
11 gennaio 2021 19:58
Pedullà, Conti è il preferito di Pradè per sostituire Lirola. Apertura del Milan
11 gennaio 2021 16:03
Nazione, Malcuit, la Fiorentina accelera dopo l'addio di Lirola. Conti? Una soluzione ma vuole il posto fisso
11 gennaio 2021 12:02
Repubblica, alla Fiorentina piace Conti del Milan ma occhio a Malcuit del Napoli
10 gennaio 2021 07:48
Mercato Fiorentina, uno tra Malcuit e Conti per il post-Lirola: tanti dubbi sulla loro condizione fisica
09 gennaio 2021 20:24
Fiorentina attiva sul mercato, Lirola in uscita direzione Marsiglia e Conti del Milan in entrata
08 gennaio 2021 17:08
Tuttosport, Conti lascerà il Milan, piace alla Fiorentina. Su di lui anche il Genoa
31 dicembre 2020 18:00
Carlo Conti: "Ribery? Non prenda decisioni a caldo, ogni sua scelta andrà comunque rispettata"
08 luglio 2020 10:57
Conti profetizza: "Apprezzeremo le piccole cose, le sconfitte viola non saranno un dramma.."
17 marzo 2020 19:50
Basile: "Il gol di Ibra è da annullare con il nuovo regolamento e anche il gol di Rebic da annullare nato dal fallo di Conti"
23 febbraio 2020 10:30
Conti: "Ho l'anima del tifoso vero. Il prossimo anno spero nella Champions. Iachini è una vera roccia"
20 febbraio 2020 14:17
Sondaggio della Fiorentina per Conti del Milan. La risposta dei rossoneri...
29 maggio 2019 00:54
Carlo Conti: "Ho insegnato a mio figlio che la Juve non si tifa. Quando aveva un giorno.."
26 agosto 2018 17:21
Ag. De Paul: "La Fiorentina? Squadra ideale per lui, è una piazza incredibile per gli argentini"
15 giugno 2018 16:13
Vergogna Roma, Pruzzo e Conti fanno il dito medio allo stemma del Liverpool
24 aprile 2018 11:00
Nei conti della Fiorentina, i soldi che arriveranno dai soldi di Kalinic serviranno per la prossima stagione. Debiti zero
04 ottobre 2017 16:44
Montella: ''Intervento Conti riuscito perfettamente, ma è un giorno triste per noi...''
16 settembre 2017 14:54
Crac Conti, rottura legamento crociato per il terzino del Milan, 6 mesi di stop
15 settembre 2017 18:28
Tegola Milan, possibile rottura del crociato per Andrea Conti, si teme lungo stop per il terzino del Milan
15 settembre 2017 15:43
Cm.com: viaggio nei conti della Fiorentina, 105 incassati e 70 spesi. E quel tesoretto...
23 agosto 2017 15:19
Retroscena Conti, lo vogliono tutte le big e vale venti milioni ma fu scartato dalla Fiorentina...
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Conti regala tre punti all'Atalanta. 1-0 sul Crotone. La classifica adesso...
18 febbraio 2017 19:52
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