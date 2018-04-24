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Vergogna Roma, Pruzzo e Conti fanno il dito medio allo stemma del Liverpool

Bruno Conti a destra e Roberto Pruzzo a sinistra, due leggende della Roma, si sono resi protagonisti di un bruttissimo gesto.Prima della super semifinale di Champions League di stasera i due hanno fat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 aprile 2018 11:00
Vergogna Roma, Pruzzo e Conti fanno il dito medio allo stemma del Liverpool -
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Bruno Conti a destra e Roberto Pruzzo a sinistra, due leggende della Roma, si sono resi protagonisti di un bruttissimo gesto.

Prima della super semifinale di Champions League di stasera i due hanno fatto un deplorevole dito medio di fronte allo stemma della squadra rivale, il Liverpool. Già una numerosa polemica si è alzata sui social.


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