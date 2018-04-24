Vergogna Roma, Pruzzo e Conti fanno il dito medio allo stemma del Liverpool

Bruno Conti a destra e Roberto Pruzzo a sinistra, due leggende della Roma, si sono resi protagonisti di un bruttissimo gesto.Prima della super semifinale di Champions League di stasera i due hanno fat...

A cura di Redazione Labaroviola 24 aprile 2018 11:00

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