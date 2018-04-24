Vergogna Roma, Pruzzo e Conti fanno il dito medio allo stemma del Liverpool
Bruno Conti a destra e Roberto Pruzzo a sinistra, due leggende della Roma, si sono resi protagonisti di un bruttissimo gesto.Prima della super semifinale di Champions League di stasera i due hanno fat...
A cura di Redazione Labaroviola
24 aprile 2018 11:00
Bruno Conti a destra e Roberto Pruzzo a sinistra, due leggende della Roma, si sono resi protagonisti di un bruttissimo gesto.
Prima della super semifinale di Champions League di stasera i due hanno fatto un deplorevole dito medio di fronte allo stemma della squadra rivale, il Liverpool. Già una numerosa polemica si è alzata sui social.