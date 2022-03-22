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Carlo Conti provoca: ''Dybala magari potrebbe venire alla Fiorentina, ma dovremmo degobizzarlo"

Carlo Conti prende parola in merito alla vicenda di calciomercato che ha caratterizzato la separazione tra Dybala e la Juventus.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 marzo 2022 17:27
Carlo Conti provoca: ''Dybala magari potrebbe venire alla Fiorentina, ma dovremmo degobizzarlo" -
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Carlo Conti provoca: ''Dybala magari potrebbe venire alla Fiorentina, ma dovremmo degobizzarlo"

Intervenuto in occasione dell'iniziativa benefica ''United for the heart'', il noto presentatore di fede viola Carlo Conti ha parlato rispondendo alle domande dei giornalisti, le sue parole:

"Dybala alla Fiorentina? Hai visto mai, visto che qualcuno è andato dall'altra parte qualcuno potrebbe venire di qua, chi lo sa, ci sarebbe un'operazione di degobizzazione come è avvenuto in passato con i giocatori arrivati dalla Juventus. Vlahovic? Non lo conosco, Vlahovic chi? Ormai è acqua passata, dobbiamo andare avanti con un nuovo progetto e con un allenatore forte e una società forte, contiamo su Italiano e sul gioco bello. Corsa scudetto? Simpatia per Spalletti che è fiorentino e anche per Pioli che ha guidato lo spogliatoio durante la tragedia per Astori" conclude Carlo Conti.

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