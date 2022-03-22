Carlo Conti provoca: ''Dybala magari potrebbe venire alla Fiorentina, ma dovremmo degobizzarlo"

Carlo Conti prende parola in merito alla vicenda di calciomercato che ha caratterizzato la separazione tra Dybala e la Juventus.

Intervenuto in occasione dell'iniziativa benefica ''United for the heart'', il noto presentatore di fede viola Carlo Conti ha parlato rispondendo alle domande dei giornalisti, le sue parole:

"Dybala alla Fiorentina? Hai visto mai, visto che qualcuno è andato dall'altra parte qualcuno potrebbe venire di qua, chi lo sa, ci sarebbe un'operazione di degobizzazione come è avvenuto in passato con i giocatori arrivati dalla Juventus. Vlahovic? Non lo conosco, Vlahovic chi? Ormai è acqua passata, dobbiamo andare avanti con un nuovo progetto e con un allenatore forte e una società forte, contiamo su Italiano e sul gioco bello. Corsa scudetto? Simpatia per Spalletti che è fiorentino e anche per Pioli che ha guidato lo spogliatoio durante la tragedia per Astori" conclude Carlo Conti.

MARCOLIN: ''CI SONO CINQUE POSITIVI NELLA NAZIONALE'' BIRAGHI A RISCHIO?

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