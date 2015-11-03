Labaro Viola

Notizie Dybala Fiorentina

Gasperini attacca Dybala: "Le sue parole non mi sono piaciute, non sono giuste. Il gruppo non lo merita"

25 ottobre 2025 15:06

Polverosi tuona: "Gudmundsson è un giocatore perso, esiste solo nelle note dell'arbitro poi sparisce"

06 ottobre 2025 21:33

Sorpresa Dybala per Fiorentina-Roma: l’argentino non doveva esserci, invece sarà della partita

04 ottobre 2025 15:33

Dybala potrebbe essere convocato domenica contro la Fiorentina. Smaltito l’infortunio alla coscia sinistra

30 settembre 2025 17:28

TMW: “Dybala out almeno due settimane”. Potrebbe tornare contro la Fiorentina

15 settembre 2025 16:00

Tegola Roma: Dybala si deve operare al tendine, c'è il rischio che la sua stagione sia già finita

20 marzo 2025 11:33

Beltran: "Dybala mi contattò per andare alla Roma ma la Fiorentina mi voleva di più e non ho avuto dubbi"

02 marzo 2025 18:48

Dybala scavalca Higuain tra i migliori marcatori argentini in Serie A. In testa c'è Batistuta con 184 gol

22 dicembre 2024 14:41

La Roma strapazza il Parma 5 a 0, ma resta a -12 dalla Fiorentina, che ha 2 partite in meno

22 dicembre 2024 14:23

Corriere dello Sport: "Bernardeschi avvistato a Roma, può essere un idea per sostituire Dybala"

19 dicembre 2024 12:57

Di Livio distrugge Dybala: "È un malato immaginario, mai visto uno cosi. Il suo ciclo alla Roma è finito"

22 novembre 2024 20:08

Gazzetta: “Beltran e Dybala furono vicini a giocare insieme nella Roma. Ma Commisso si infuriò”

27 ottobre 2024 09:46

Da Roma, Dybala si allena a parte ma non è infortunato. Con la Fiorentina sarà a disposizione

22 ottobre 2024 19:18

Di Marzio: "Dybala dice sì all'Al-Qadsiah, contratto triennale da 75 milioni di euro. Ora tocca alla Roma"

21 agosto 2024 16:58

Rottura improvvisa: "La Roma ha comunicato a Dybala di essere fuori dal progetto". Sarà addio

14 agosto 2024 14:07

Scintille Dybala-Guendouzi, l'argentino mostra il parastinco con la coppa del mondo

06 aprile 2024 23:33

Corriere dello Sport lancia l’allarme: “Se Italiano affida Dybala a Biraghi potrebbe finire male"

10 marzo 2024 09:44

G.Berti: " La Roma con De Rossi è rinata, Fiorentina già fuori dalla lotta Champions"

09 marzo 2024 21:55

Dybala e Lukaku verso l'addio a fine anno, guadagnano troppo per una squadra come la Roma

12 febbraio 2024 13:19

Da domani Dybala può svincolarsi dalla Roma per 13 milioni. Vale solo per le squadre estere

31 dicembre 2023 16:20

La Fiorentina ci ha provato con Dybala dopo la scadenza con la Juventus. L'ostacolo non è stato economico

18 dicembre 2023 14:15

Mourinho torna sulla Fiorentina: "Con Dybala non riuscivano a pressare. Senza lui non siamo gli stessi"

13 dicembre 2023 17:49

Bufera Argentina, festino hot dopo la sconfitta contro l'Uruguay. Scaloni alla rottura, Messi furioso

25 novembre 2023 11:26

Corriere dello Sport, Beltran e la chiamata con Dybala ma ecco perché ha scelto Fiorentina

12 agosto 2023 07:43

Dybala si gode Greve in Chianti, è in Toscana per il matrimonio di Correa a Panzano in Chianti

29 giugno 2023 23:58

In nove contro undici è difficile. Dodò follia, Jovic gioca da fermo. È sempre più buia

16 gennaio 2023 01:26

Thiago Motta furioso per il rigore alla Roma, smaschera Dybala: "Inesistente, tutti sanno che si butta"

05 gennaio 2023 20:39

L'altra faccia della Roma di Mourinho, dalla Consob la verità: "Debiti per 388 milioni di euro"

31 agosto 2022 14:59

La Roma passeggia sul Monza, continua il flop di Galliani e Berlusconi in serie A, ultimi in classifica

30 agosto 2022 22:55

Allegri avverte la Fiorentina: "Domani al Franchi per divertirci. Ci saranno Dybala e Vlahovic"

20 maggio 2022 17:56

Dybala accontentato, Allegri ha accettato di non farlo giocare contro la Fiorentina, resta a Torino

19 maggio 2022 14:31

Olivero annuncia: "Dybala dopo l'addio ha chiesto di non giocare sabato contro la Fiorentina"

17 maggio 2022 14:12

In Spagna nessuno vuole Dybala. Il Barcellona lo reputa 'Un sopravvalutato con stipendio da top player"

28 marzo 2022 12:57

Falso in bilancio Juventus, Dybala sarà ascoltato in procura come persona informata sui fatti

24 marzo 2022 17:23

Carlo Conti provoca: ''Dybala magari potrebbe venire alla Fiorentina, ma dovremmo degobizzarlo"

22 marzo 2022 17:27

Juve, furiosa lite nello spogliatoio tra Dybala e Allegri. Il tecnico si arrabbia: "Proprio tu..."

19 marzo 2022 13:02

Iachini si prende i meriti: "Vlahovic era un ragazzino che veniva dalla Primavera, l'ho fatto crescere io"

18 febbraio 2022 13:52

Dybala fa la guerra alla dirigenza della Juventus, segna, non esulta e poi li guarda fissi in tribuna

15 gennaio 2022 21:32

Provocazione tifoso viola: "Prendiamo Dybala per farlo giocare con Vlahovic per sgarro alla Juventus"

15 gennaio 2022 15:15

Figuraccia Juventus, si accorgono dei debiti e ritrattano rinnovo Dybala che non ci sta: "Vado via"

13 gennaio 2022 13:59

La Juventus non ha i soldi nemmeno per il rinnovo di Dybala, il dietrofront: "Vediamo se lo merita"

09 gennaio 2022 18:18

La Juventus snobba Dybala per destinare i soldi a Vlahovic? Falso, l'argentino rinnova a 8 milioni

14 dicembre 2021 22:32

Palmeri: "La Juve non rinnova il contratto a Dybala per usare i soldi risparmiati su Vlahovic"

08 dicembre 2021 13:26

Esulta al gol della Juventus, ma nel settore della Salernitana. Lo fanno uscire senza scarpe

02 dicembre 2021 22:54

Dybala negativo al Coronavirus. Ad annunciarlo lui stesso su Instagram: "Il mio volto dice tutto"

06 maggio 2020 18:26

Dalla Spagna, dramma Dybala, non ha ancora sconfitto il Coronavirus. Il tampone è sempre positivo

29 aprile 2020 10:40

Non é una fake news, Dybala annuncia di essere positivo al Coronavirus. Anche la fidanzata contagiata

21 marzo 2020 19:59

Dal Messico, Dybala positivo al Coronavirus. Ma la Juventus smentisce la notizia

13 marzo 2020 00:32

Iachini studia il ruolo ideale per Chiesa e il CorSport intitola "Chiesa come Dybala per segnare di più"

22 febbraio 2020 12:39

Il Lecce ferma la Juve 1-1. Un fallo di mano di De ligt regala il pari ai locali. E stasera l'Inter..

26 ottobre 2019 18:34

Il difensore argentino della Fiorentina Pezzella è stato convocato in nazionale. Nella lista anche De Paul, Dybala, Martinez e Musso

27 settembre 2019 20:16

M. Biscardi: "Uno scambio tra Chiesa e Dybala non si potrà mai fare perchè a Paulo già gli stanno stretti i bianconeri, figuriamoci la viola"

21 giugno 2019 18:22

Tuttosport, Paulo Dybala sarà out nella gara di campionato di sabato sera Juventus-Fiorentina

17 aprile 2019 15:20

Van Basten: "La Juventus vs l'Ajax vincerà 2-1 e segnerà di nuovo Cristiano Ronaldo…"

16 aprile 2019 16:41

La Juventus vince a Bologna, vince la Sampdoria, pari tra le altre. I risultati del pomeriggio

24 febbraio 2019 16:56

Dybala: "Oggi sarà dura, le partite contro la Fiorentina non finiscono mai"

01 dicembre 2018 17:07

Juventus, Dybala si è fatto male e rischia 40 giorni di stop. Salta anche la Fiorentina?

07 gennaio 2018 15:41

La Juventus non sa più vincere e Dybala sbaglia un rigore. Allo stadium è 1-2, trionfo Lazio con Immobile

14 ottobre 2017 20:27

Repubblica, Badelj + Veretout + Benassi per fermare Dybala. Ecco la formula di Pioli anti Juventus

20 settembre 2017 10:09

Mutu: "Messi è imprendibile, non c'è paragone con Dybala"

12 aprile 2017 16:16

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