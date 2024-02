Dybala e Lukaku verso l’addio a fine anno, guadagnano troppo per una squadra come la Roma

Tredici milioni netti in due, che possono superare tranquillamente quota 15 con i vari bonus. Di fatto, oltre il 15% del monte ingaggi della Roma finisce nelle tasche di Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Il che non dovrebbe neanche sorprendere più di tanto, considerando che sono i due giocatori più forti della squadra giallorossa. In tanti, però, a Roma si iniziano a chiedere se ne vale davvero la pena. Perché il centravanti belga viene da una serie di brutte prestazioni, soprattutto contro le altre big, ultima delle quali proprio la partita di sabato sera contro la sua ex squadra, l’Inter. Mentre il fantasista argentino deve convivere sempre con una condizione fisica che non fa mai stare sereni fino in fondo. Ed allora, anche in vista del profondo rinnovamento che i Friedkin lanceranno a giugno prossimo, la domanda che si fanno in molti tra i tifosi della Roma è: Lukaku e Dybala ci saranno ancora? E soprattutto: vale la pena o meno puntare ancora su di loro? A Giugno il doppio addio è possibile. Lo scrive La Gazzetta Dello Sport

