Olivero annuncia: “Dybala dopo l’addio ha chiesto di non giocare sabato contro la Fiorentina”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Olivero, ha parlato a Radio Bruno in vista della partita di sabato sera tra Fiorentina e Juventus, le sue parole:

“Sabato sera la Fiorentina dovrà pensare solo a se stessa, della Juventus non ci sarà Chiellini e anche Dybala ha chiesto di non giocare questa partita, probabilmente, come ha fatto ieri contro la Lazio, Allegri darà spazio a diversi giovani. Credo che davvero la Fiorentina dovrà pensare solo a fare la sua partita senza pensare troppo all’avversario che si troverà davanti”

