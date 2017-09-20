Repubblica, Badelj + Veretout + Benassi per fermare Dybala. Ecco la formula di Pioli anti Juventus

Stefano Pioli ha deciso di fronteggiare lo straripante Dybala partendo da una robusta mediano, con Benassi terzo centrocampista aggiunto..

Dybala è stato capace di andare a segno otto volte nelle prime quattro partite di campionato. La Fiorentina cercherà di fermalo in tutti i modi possibili. Inoltre a centrocampo Pioli ripartirà da Badelj e Veretout, coppia che ha ben funzionato fin qui. E a sostenerli ci sarà anche Benassi che si abbasserà per dar loro mano nel momento del bisogno. Così riporta La Repubblica stamattina.