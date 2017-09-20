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Repubblica, Badelj + Veretout + Benassi per fermare Dybala. Ecco la formula di Pioli anti Juventus

Stefano Pioli ha deciso di fronteggiare lo straripante Dybala partendo da una robusta mediano, con Benassi terzo centrocampista aggiunto..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2017 10:09
Repubblica, Badelj + Veretout + Benassi per fermare Dybala. Ecco la formula di Pioli anti Juventus - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
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Dybala è stato capace di andare a segno otto volte nelle prime quattro partite di campionato. La Fiorentina cercherà di fermalo in tutti i modi possibili. Inoltre a centrocampo Pioli ripartirà da Badelj e Veretout, coppia che ha ben funzionato fin qui. E a sostenerli ci sarà anche Benassi che si abbasserà per dar loro mano nel momento del bisogno. Così riporta La Repubblica stamattina.

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