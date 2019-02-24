La Juventus vince a Bologna, vince la Sampdoria, pari tra le altre. I risultati del pomeriggio
Ecco i risultati di questo pomeriggio in Serie A, l'anticipo domenicale è stato tra Sampdoria e Cagliari con la squadra blucerchiata che è tornata alla vittoria con un rigore di Quagliarella. Ecco i r...
A cura di Redazione Labaroviola
24 febbraio 2019 16:56
Ecco i risultati di questo pomeriggio in Serie A, l'anticipo domenicale è stato tra Sampdoria e Cagliari con la squadra blucerchiata che è tornata alla vittoria con un rigore di Quagliarella. Ecco i risultati delle partite delle 15
Bologna-Juventus 0-1 (Dybala)
Sassuolo-Spal 1-1 (Peluso, Petagna)
Chievo-Genoa 0-0