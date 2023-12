Da domani Dybala può svincolarsi dalla Roma per 13 milioni. Vale solo per le squadre estere

Anno nuovo, vita vecchia. Nel senso che dal primo gennaio tornerà ad essere operativa la clausola che potrebbe portare Paulo Dybala a svincolarsi dalla Roma per appena 13 milioni di euro. Già, 13 e non 20. Perché se fino ad oggi si era sempre detto che la clausola fosse più alta, in realtà è di soli 13 milioni di euro. Un’inerzia, in riferimento al valore immenso del giocatore, sia dal punto di vista tecnico sia emozionale, visto il tipo di rapporto e di empatia che la Joya ha instaurato in questo anno e mezzo con tutto il mondo giallorosso.

Insomma, dal primo gennaio chiunque volesse portarsi a casa Dybala potrebbe farlo pagando appena 13 milioni di euro. Ovviamente con due distingui: la necessità del consenso del giocatore (che a oggi vuole fermamente restare a Roma) e il fatto che la clausola ha una sua doppia vita. Vale direttamente per le squadre estere, mentre per quelle italiane può essere annullata dalla Roma, ma dietro il pagamento di un bonus (o fee che sia) al giocatore, quantificabile in alcuni milioni di euro (tra i 3 ed i 5). Di conseguenza qualche club italiano potrebbe fare anche un “dispetto” ai giallorossi, avvicinando magari l’argentino e costringendo di fatto la Roma a un ulteriore esborso economico.

Ciò che rassicura un po’ tutti a Trigoria è il fatto che l’argentino in questo momento non pensa assolutamente di lasciare il club giallorosso. È concentrato sui traguardi della squadra, sulla lotta europea e sul fare del suo meglio da qui alla fine, anche per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla prossima Coppa America, da giocare con la sua Argentina. Dall’Arabia Saudita, però, sono già tornati alla carica (l’Al Nassr che sogna di ricomporre la coppia ex Juve con Cristiano Ronaldo, ma non solo i gialli di Riad), anche se Dybala ha gentilmente declinato le offerte in questione. Certo, poi dipenderà anche dal futuro di Mourinho, dalle ambizioni giallorosse e da quel contratto che scade nel 2025 (con opzione per un anno in più) e che la Roma non ha ancora rinnovato. Dybala si aspettava un segnale, in tal senso, anche per tutto ciò che ha dimostrato finora. Arriverà? Nel frattempo riparte il tormentone della clausola. A soli 13 milioni di euro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

