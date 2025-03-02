Beltran: "Dybala mi contattò per andare alla Roma ma la Fiorentina mi voleva di più e non ho avuto dubbi"

L'attaccante viola ha rilasciato delle dichiarazione riguardo alla trattativa che poteva nascere con i giallorossi

A Cronache di spogliatoio ha parlato il giocatore della FIorentina Lucas Beltran: "Sono una persona tranquilla e mi alleno sempre al massimo perchè ho pensato che se mi impegno costantemente posso raggiungere grandi risultati. In campo devo lasciare tutto perchè se mi tengo qualcosa dentro avverto una sensazione negativa. Quando ho parlato con Palladino mi ha detto che mi vede sia punta che trequartista ed io farò tutto quello che è nelle mie corde per il bene della Fiorentina."

Su Dybala e il rapporto con lui: "L'ho ospitato a casa mia e per me, sin da quando ero piccolo, era un idolo, mi ricordo che prima di venire alla Fiorentina mi contattò lui per dirmi che mi voleva Mourinho alla Roma ma io avevo già dato la mia parola alla Fiorentina che si era mossa prima e che sentivo più convinta. Sapevo che la Fiorentina aveva trovato l'accordo con il River e per questo l'ho spiegato a Paulo. Era una questione di onestà e ho scelto per il bene della mia carriera."