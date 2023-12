Mourinho torna sulla Fiorentina: “Con Dybala non riuscivano a pressare. Senza lui non siamo gli stessi”

Josè Mourinho torna a parlare di Roma-Fiorentina nella conferenza stampa di vigilia del match di Europa League per i giallorossi. Ecco l’analisi del tecnico portoghese:

“C’è una partita con Dybala e una senza. Con Dybala la Fiorentina non era in grado di pressare. Senza Dybala non c’è un altro come lui e ora non ci sarà, così come Romelu e sarà una situazione difficile perché non si può replicare e dovremmo fare in maniera diversa: abbiamo Belotti e Pellegrini che può fare la seconda punta. Abbiamo El Shaarawy. Senza Dybala non sarà lo stesso”.

