Bufera Argentina, festino hot dopo la sconfitta contro l’Uruguay. Scaloni alla rottura, Messi furioso

Bufera in Argentina. Alcuni giocatori della nazionale, quasi tutti, avrebbero partecipato dopo la sconfitta con l’Uruguay a una festa privata con modelle e influencer a cui sarebbe stato chiesto di lasciare i cellulari all’entrata. Tra loro Di Maria, Paredes e Dybala. Non Messi che, stando ai rumors della stampa argentina, non avrebbe gradito il party dopo il ko. A Buenos Aires non si parla d’altro: c’è chi dice che sarebbe stato l’addio al celibato di Dybala (ipotesi smentita seccamente) e chi, invece, un party per salutare Di Maria.Anche Scaloni, sempre secondo i rumors, sarebbe infuriato “e in conflitto con diversi giocatori”.

Le informazioni sarebbero state confermate dall’autista Pablo Duggan, a Radio 10, che ha rivelato che: “La festa che ha dato più fastidio al ct Scaloni è stata quella avvenuta dopo la partita in Uruguay alle quali sono state inviate giovani donne. A loro è stato chiesto di non portare con sé i propri cellulari”. L’evento si sarebbe svolto in una villa a PilarDopo che lo scandalo ha assunto una portata pubblica, diverse mogli dei calciatori dell’Argentina hanno voluto replicare. Tra loro c’è Camila Galante, compagna di Leandro Paredes che a “Socios del Espectáculo” ha dichiarato: “Mi fido di mio marito. Se devo difendere Leandro lo farò. Queste ragazze cercano la fama a costo di rovinare delle famiglie”.

Jorgelina Cardozo, moglie di Angel Di Maria, avrebbe screditato le voci e avrebbe sottolineato che lo scambio con altre donne a una festa con queste caratteristiche sarebbe “permesso”. Per il momento non ci sono state dichiarazioni di Oriana Sabatini. Lo riporta il Corriere dello Sport

