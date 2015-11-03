Notizie Messi Fiorentina

Guardiola: "Yamal come Messi? è come paragonare un pittore qualsiasi a Van Gogh"
28 luglio 2025 23:39
Suwarso: "Vogliamo rendere gratuiti i biglietti della curva, le persone non devono spendere per andare allo stadio"
26 luglio 2025 18:48
Carboni piace alla Fiorentina... e a Messi: "Lo attende un presente e un futuro fantastico. Ha tanta qualità"
15 giugno 2024 14:37
Batistuta: "Messi e Maradona maghi, io mi occupavo solo di fare gol. Il ritiro dal calcio mi ha dato pace"
14 giugno 2024 16:42
Bufera Nico Gonzalez, sbaglia il cucchiaio davanti al portiere e ignora Messi tutto solo, il 10 non ci sta
10 giugno 2024 11:10
Messi: "Sogni per il futuro? non ne ho, sono stato fortunato a vincere tutto"
27 marzo 2024 21:33
Bufera Argentina, festino hot dopo la sconfitta contro l'Uruguay. Scaloni alla rottura, Messi furioso
25 novembre 2023 11:26
I tifosi cantano allo stadio: "Messi Messi" e Cristiano Ronaldo perde la pazienza, zittisce e attacca
31 ottobre 2023 23:15
Nico Gonzalez in campo 62 minuti nella vittoria dell'Argentina, Beltran nemmeno in panchina. Messi gol
08 settembre 2023 04:20
Rocio su Arthur: "Messi diceva che era molto simile a Xavi, non sempre le scommesse sono sbagliate"
24 luglio 2023 18:18
Nico Gonzalez show con l'Argentina. Titolare nel tridente, segna e fa l'assist per Leo Messi. Il video
29 marzo 2023 09:09
Rossi attacca Salt Bae dopo aver infastidito Messi per la Coppa: "Ma chi ca**o sei? Baciami il cu**"
21 dicembre 2022 11:25
Nico Gonzalez festeggia con l'Argentina, sale sulla traversa dietro Messi per cantare ed esultare
18 dicembre 2022 22:14
Adani omaggia Messi: "L'evento più importante ha sentenziato, ora sanno tutti da che parte stare"
18 dicembre 2022 21:04
Cassano estasiato per Messi: "Quello che doveva succedere è successo, stelle tutte al posto giusto"
18 dicembre 2022 20:42
Un marziano in Qatar, Messi fa doppietta, il giocatore più forte fa l'Argentina campione del mondo
18 dicembre 2022 19:16
La Rai ha deciso di non far fare ad Adani la telecronaca della finale Argentina-Francia
15 dicembre 2022 12:57
Adani rammaricato: "Sarebbe stato un sogno vedere Maradona e Messi alle spalle di Batistuta"
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Messi annuncia: "La finale di domenica in Qatar sarà la mia ultima partita in un Mondiale"
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Messi dà spettacolo, Adani mette a tacere i criticoni: "E noi dobbiamo contenerci per chi?"
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Messi scrive a Batistuta: "Un grande onore essere al tuo livello. Non conta il nome, conta l'Argentina"
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Batistuta esalta Messi: "E' un onore condividere il record di gol con te, spero che lo supererai presto"
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Dumfries e gli olandesi a infastidire tutti i rigoristi dell'Argentina. Cosi nasce la reazione albiceleste
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Messi come Batistuta, raggiunto il bomber della Fiorentina per gol segnati ai mondiali. Ma più partite
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Anche Giuseppe Rossi inebriato da Messi: "Non ci sono parole per la genialità di Messi, che assist"
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Batistuta: "Se uno come Messi batte il mio record è il benvenuto. Arrabbiato per non aver giocato semifinali"
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Batistuta scatenato con i tifosi dopo la vittoria dell'Argentina in Qatar, salta e canta fuori lo stadio
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Messi "calcia" la maglia del Messico, il pugile Alvarez lo minaccia: "Preghi Dio che non ti trovi!"
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Adani risponde a chi voleva una telecronaca senza emozioni: "Ha parlato Messi, io ho solo trasferito"
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La partita meravigliosa di Messi con l'Argentina fa il record di ascolti in televisione. 34% di share
27 novembre 2022 16:58
L'Argentina senza Gonzalez è un disastro, figuraccia alla prima ai Mondiali con la modesta Arabia Saudita
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Messi annuncia che il suo ritiro è molto vicino: "Non giocherò a calcio ancora a lungo"
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Il discorso da brividi di Messi prima della finale, cita anche Quarta: "Non ha ancora visto sua figlia"
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L'Argentina vince grazie alla doppietta di Messi ma Nico Gonzalez non è nemmeno in panchina
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Messi e l'Argentina umiliano l'Italia, finisce 0-3. Alla festa partecipa anche Nico Gonzalez
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Balotelli lo ha detto davvero: "Non ho nulla in meno di Messi e Cristiano Ronaldo, errori di testa"
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Gonzalez e Quarta in campo a Bergamo? Possibile passaggio da Messi nel suo jet privato
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Arrestato il presidente del Barcellona Bartomeu, ha pagato per far diffamare i giocatori contrari a lui
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Mauro: "Mi manca il campo. Prepartita? Mi bevo il mate. Vi racconto la prima volta in viola.."
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Chiesa: "Da piccolo non giocavo molto a calcio... Il mio idolo è Kakà. Sottil è il più grullo della squadra"
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