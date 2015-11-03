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Notizie Messi Fiorentina

Guardiola: "Yamal come Messi? è come paragonare un pittore qualsiasi a Van Gogh"

28 luglio 2025 23:39

Suwarso: "Vogliamo rendere gratuiti i biglietti della curva, le persone non devono spendere per andare allo stadio"

26 luglio 2025 18:48

Carboni piace alla Fiorentina... e a Messi: "Lo attende un presente e un futuro fantastico. Ha tanta qualità"

15 giugno 2024 14:37

Batistuta: "Messi e Maradona maghi, io mi occupavo solo di fare gol. Il ritiro dal calcio mi ha dato pace"

14 giugno 2024 16:42

Bufera Nico Gonzalez, sbaglia il cucchiaio davanti al portiere e ignora Messi tutto solo, il 10 non ci sta

10 giugno 2024 11:10

Messi: "Sogni per il futuro? non ne ho, sono stato fortunato a vincere tutto"

27 marzo 2024 21:33

Bufera Argentina, festino hot dopo la sconfitta contro l'Uruguay. Scaloni alla rottura, Messi furioso

25 novembre 2023 11:26

I tifosi cantano allo stadio: "Messi Messi" e Cristiano Ronaldo perde la pazienza, zittisce e attacca

31 ottobre 2023 23:15

Nico Gonzalez in campo 62 minuti nella vittoria dell'Argentina, Beltran nemmeno in panchina. Messi gol

08 settembre 2023 04:20

Rocio su Arthur: "Messi diceva che era molto simile a Xavi, non sempre le scommesse sono sbagliate"

24 luglio 2023 18:18

Nico Gonzalez show con l'Argentina. Titolare nel tridente, segna e fa l'assist per Leo Messi. Il video

29 marzo 2023 09:09

Rossi attacca Salt Bae dopo aver infastidito Messi per la Coppa: "Ma chi ca**o sei? Baciami il cu**"

21 dicembre 2022 11:25

Nico Gonzalez festeggia con l'Argentina, sale sulla traversa dietro Messi per cantare ed esultare

18 dicembre 2022 22:14

Adani omaggia Messi: "L'evento più importante ha sentenziato, ora sanno tutti da che parte stare"

18 dicembre 2022 21:04

Cassano estasiato per Messi: "Quello che doveva succedere è successo, stelle tutte al posto giusto"

18 dicembre 2022 20:42

Un marziano in Qatar, Messi fa doppietta, il giocatore più forte fa l'Argentina campione del mondo

18 dicembre 2022 19:16

La Rai ha deciso di non far fare ad Adani la telecronaca della finale Argentina-Francia

15 dicembre 2022 12:57

Adani rammaricato: "Sarebbe stato un sogno vedere Maradona e Messi alle spalle di Batistuta"

14 dicembre 2022 13:01

Messi annuncia: "La finale di domenica in Qatar sarà la mia ultima partita in un Mondiale"

14 dicembre 2022 11:45

Messi dà spettacolo, Adani mette a tacere i criticoni: "E noi dobbiamo contenerci per chi?"

13 dicembre 2022 20:59

Messi scrive a Batistuta: "Un grande onore essere al tuo livello. Non conta il nome, conta l'Argentina"

10 dicembre 2022 16:46

Batistuta esalta Messi: "E' un onore condividere il record di gol con te, spero che lo supererai presto"

10 dicembre 2022 13:35

Dumfries e gli olandesi a infastidire tutti i rigoristi dell'Argentina. Cosi nasce la reazione albiceleste

10 dicembre 2022 12:47

Messi come Batistuta, raggiunto il bomber della Fiorentina per gol segnati ai mondiali. Ma più partite

09 dicembre 2022 23:16

Anche Giuseppe Rossi inebriato da Messi: "Non ci sono parole per la genialità di Messi, che assist"

09 dicembre 2022 20:55

Batistuta: "Se uno come Messi batte il mio record è il benvenuto. Arrabbiato per non aver giocato semifinali"

06 dicembre 2022 18:18

Batistuta scatenato con i tifosi dopo la vittoria dell'Argentina in Qatar, salta e canta fuori lo stadio

03 dicembre 2022 23:35

Messi "calcia" la maglia del Messico, il pugile Alvarez lo minaccia: "Preghi Dio che non ti trovi!"

28 novembre 2022 18:45

Adani risponde a chi voleva una telecronaca senza emozioni: "Ha parlato Messi, io ho solo trasferito"

27 novembre 2022 23:46

La partita meravigliosa di Messi con l'Argentina fa il record di ascolti in televisione. 34% di share

27 novembre 2022 16:58

L'Argentina senza Gonzalez è un disastro, figuraccia alla prima ai Mondiali con la modesta Arabia Saudita

22 novembre 2022 12:59

Messi annuncia che il suo ritiro è molto vicino: "Non giocherò a calcio ancora a lungo"

16 novembre 2022 22:37

Il discorso da brividi di Messi prima della finale, cita anche Quarta: "Non ha ancora visto sua figlia"

02 novembre 2022 21:56

L'Argentina vince grazie alla doppietta di Messi ma Nico Gonzalez non è nemmeno in panchina

24 settembre 2022 12:40

Messi e l'Argentina umiliano l'Italia, finisce 0-3. Alla festa partecipa anche Nico Gonzalez

01 giugno 2022 22:59

Messi supera Bonaventura, San Severino Marche gli dà cittadinanza per origini nel lontano 1883

23 marzo 2022 21:54

Balotelli lo ha detto davvero: "Non ho nulla in meno di Messi e Cristiano Ronaldo, errori di testa"

02 marzo 2022 17:10

Gonzalez e Quarta in campo a Bergamo? Possibile passaggio da Messi nel suo jet privato

07 settembre 2021 23:57

Arrestato il presidente del Barcellona Bartomeu, ha pagato per far diffamare i giocatori contrari a lui

01 marzo 2021 12:47

Messi illumina lo Stadium, il Barcellona umilia la Juventus. Disastro Bernardeschi, il racconto della partita

28 ottobre 2020 23:25

La frustrazione di non poter sfidare Messi rende Ronaldo un medico: "I tamponi sono una stronzata"

28 ottobre 2020 15:13

Quarta il migliore in campo dell'Argentina: "Sembra giochi in nazionale da una vita"

09 ottobre 2020 11:45

Sarà Messi contro Ronaldo in Champions League. Ecco i gironi delle italiane. Sorridono tutte

01 ottobre 2020 18:28

Incontro finito tra Messi e il Barcellona, ribadito il valore della clausola

02 settembre 2020 21:48

Non ci sarà il pallone d'oro per questa stagione, i motivi della scelta

20 luglio 2020 16:06

Mauro: "Mi manca il campo. Prepartita? Mi bevo il mate. Vi racconto la prima volta in viola.."

08 aprile 2020 15:19

Messi: "Al Barcellona ci decurteremo lo stipendio del 70%, così aiuteremo i dipendenti del club.."

30 marzo 2020 14:45

Chiesa: "Da piccolo non giocavo molto a calcio... Il mio idolo è Kakà. Sottil è il più grullo della squadra"

14 marzo 2020 21:34

Anche in Spagna scatta l'allarme Coronavirus, possibile sospensione della Liga spagnola

11 marzo 2020 15:22

Caceres: "Juventus? C'è solo la Fiorentina, voglio stare qui per sempre. Messi meglio di Ronaldo"

06 dicembre 2019 11:53

Argentina-Uruguay 2-2: spettacolo ed in campo per tutti e 90 i minuti i viola Pezzella e Caceres

19 novembre 2019 13:28

(FOTO) La Fiorentina celebra Messi. Online la foto di quando vestì la maglia viola

07 novembre 2019 15:07

Fabio Capello: "Nel calcio ci sono solo tre geni: Messi, Maradona e Pellè…"

14 marzo 2019 14:44

Ronaldo sfida Messi: "Venga in Italia come ho fatto io a dimostrare il suo valore"

10 dicembre 2018 11:20

Sundas incalza: "Sono in contatto con la famiglia di Messi e posso portarlo al Napoli"

04 luglio 2018 18:15

Argentina, tifoso indiano si suicida dopo il ko dell'Argentina del suo Messi

24 giugno 2018 19:52

Babacar come Messi: conati di vomito in campo. Il senegalese si ferma più volte durante...

26 novembre 2017 19:39

Messi: "Un Mondiale senza gli azzurri? Il calcio italiano non è più quello di 10 anni fa"

25 novembre 2017 12:38

Batistuta: "Mi scoccia che Messi abbia superato il mio record in nazionale. Mi vantavo di questo"

12 novembre 2017 18:05

Tanta sfortuna e una super difesa peruviana. L'Argentina rischia di non andare al mondiale, è solo 0-0 alla Bombonera

06 ottobre 2017 04:03

Messi, confermati 21 mesi per frode fiscale. Il padre...

24 maggio 2017 17:37

Mutu: "Messi è imprendibile, non c'è paragone con Dybala"

12 aprile 2017 16:16

Messi non rinnovare, ti diamo 100 milioni: il piano diabolico di un club...

21 novembre 2016 22:20

Lavezzi accusato di fumare Marijuana, interviene Messi: "Basta falsità sull'Argentina"

16 novembre 2016 17:46

Messi insultato e provocato nel tunnel degli spogliatoi dai giocatori del Manchester City

02 novembre 2016 13:47

Icardi fuori dalla nazionale argentina? La colpa sarebbe dello spogliatoio e del clan di Messi...

13 ottobre 2016 16:10

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