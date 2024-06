Carboni piace alla Fiorentina… e a Messi: “Lo attende un presente e un futuro fantastico. Ha tanta qualità”

Uno dei nomi accostati alla Fiorentina in questa sessione di mercato estiva è quello di Valentin Carboni, talento classe 2006 di proprietà dell’Inter. L’anno scorso ha dato prova delle sue qualità nel Monza di Raffaele Palladino, oramai allenatore viola e successore di Vincenzo Italiano. Ieri l’argentino ha esordito da titolare nell’Albiceleste di Scaloni nell’amichevole contro il Guatemala. Lionel Messi, a TyC Sports, ha espresso un’opinione più che positiva in merito al centrocampista nerazzurro: “Ha un presente ed un futuro fantastico. Bisogna goderselo, come anche gli altri ragazzi giovani che stanno emergendo con grande forza. Si sta allenando con noi da quando siamo negli Usa. Io l’avevo già visto nell’Under 20, ma ora è un giocatore diverso, ora è molto più formato ed ha tanta qualità”.

