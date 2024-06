Nico massacrato di critiche dopo la partita dell’Argentina, i tifosi chiedono a Scaloni di non convocarlo più

Nico Gonzalez massacrato di critiche in Argentina al termine dei 90 minuti di Argentina-Guatemala vinta per 4-1 dall’Albiceleste, vittoria che però non è servita a evitare al numero 10 della Fiorentina una marea di critiche. Infatti sotto i post della pagina Instagram dell’Argentina i tifosi si sono scatenati criticando duramente sia Nico che Scaloni reo di continuare a convocarlo, qualcuno chiede addirittura a Gonzalez di darsi al Tennis o a Scaloni di far giocare Carboni al suo posto. Situazione non diversa su X dove il nome Nico Gonzalez è addirittura finito in tendenze per la marea di critiche e di meme, alcuni anche di cattivo gusto, arrivati nei suoi confronti, molti si concentrano sulla non pericolosità offensiva del giocatore e sul fatto che maltratti il pallone con i suoi piedi. A discolpa di Gonzalez c’è da dire che è stato schierato in un ruolo non consono, il 10 viola ha infatti agito da terzino sinistro lui che solitamente è schierato alto a destra, vedremo se con l’inizio della Copa America Nico farà ricredere gli Argentini.

NICO SCHIERATO TERZINO