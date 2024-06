Argentina, Nico a sorpresa schierato terzino sinistro per tutta la gara. Solo 20 minuti per Martinez Quarta

La scorsa notte la Selección ha affrontato il Guatemala negli Stati Uniti nell’ultima amichevole internazionale in preparazione per la prossima Copa America. La squadra di Scaloni, dopo un inatteso svantaggio dovuto all’autogol di Lisandro Martinez, ha ottenuto una facile vittoria per 1-4 grazie alle doppiette di Messi e Lautaro Martinez.

L’attaccante della Fiorentina Nicolas Gonzalez ha giocato l’intera partita. E lo ha fatto in una posizione insolita per lui: terzino sinistro! L’adattamento a un ruolo così diverso dalle sue caratteristiche è stato complicato, infatti la sua prestazione di stanotte ha ben poco da segnalare, se non la persistenza dei commenti sui social dei tifosi argentini, esasperati dalla sua presenza in campo.

A circa 20 minuti dalla fine della gara, più recupero, il centrocampista Enzo Fernandez è stato sostituito da Lucas Martinez Quarta. Un progresso rispetto ai soli quattro minuti giocati qualche giorno fa contro l’Ecuador. Prevale la soddisfazione di essere rientrato nel giro della Nazionale dopo quasi un anno.

