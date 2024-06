Corriere Fiorentino: “La Fiorentina ha deciso di puntare su Sottil, sarà lui il titolare sulla sinistra”

Il Corriere Fiorentino non ha dubbi: la Fiorentina ripartirà da Riccardo Sottil. Le prestazioni che ha offerto appena prima dell’infortunio che lo ha escluso dal finale di stagione hanno convinto la dirigenza viola a scommettere su di lui. In particolare, i colloqui con l’allenatore hanno portato alla decisione di nominare Sottil come attaccante esterno sinistro titolare, relegando Kouame, che potrebbe essere messo sul mercato. Un segno di grande fiducia, che Riccardo ha accolto con entusiasmo. Non a caso, al termine della stagione ha continuato ad allenarsi al Viola Park e sta facendo lo stesso anche durante le vacanze. L’obiettivo è evidente: essere pronto per un altro, e forse l’ultimo, appuntamento decisivo con il suo destino.

