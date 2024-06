Corriere dello Sport: “Sorloth è il nuovo nome per l’attacco della Fiorentina. Quest’anno 26 i gol fatti”

C ’è un nuovo nome per l’attacco della Fiorentina, che in cima alla lista mantiene sempre Mateo Retegui. Si tratta di Alexander Sorloth, centravanti del Villarreal che sarebbe entrato nella lista della dirigenza viola per la sessione di mercato che inizierà a luglio. Gli occhi di Pradè e Goretti si sono posati su di lui dopo la stagione entusiasmante vissuta in Spagna, durante la quale è riuscito segnare la bellezza di 26 gol (23 in campionato, 3 in Europa League), servendo pure 6 assist. E piazzandosi al secondo posto nella classifica marcatori spagnola: dietro al solo Artem Dovbyk del Girona, davanti a mostri sacri come Jude Bellingham e Robert Lewandowski. Sorloth è salito ai cosiddetti onori della cronaca soprattutto per aver segnato ben 4 reti ai campioni d’Europa e di Spagna del Real Madrid il 19 maggio. I blancos, in vantaggio 4-1 alla fine del primo tempo, si sono fatti rimontare dal nuovo obiettivo viola che nella ripresa è stato capace di bucare la rete avversaria tre volte in 8 minuti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA SU VERA