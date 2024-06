Di Marzio: “La Fiorentina pensa a Vera, centrocampista classe 2000 del Corinthias. In attacco piace Delap”

Dopo l’addio di Italiano e l’arrivo di Palladino, la Fiorentina si prepara a rinforzare la rosa. La dirigenza viola torna a pensare a Fausto Vera il centrocampo, mentre in attacco piace Delap.

A centrocampo la Fiorentina ha salutato Arthur, che farà ritorno alla Juventus dopo la fine del prestito, e cerca quindi un rinforzo. Torna di moda il nome di Fausto Vera, centrocampista classe 2000 del Corinthias cercato dalla formazione viola la scorsa estate.In attacco, invece, la Fiorentina segue Liam Delap, giovane talento inglese classe 2003 di proprietà del Manchester City.

Nella passata stagione l’attaccante inglese ha giocato in prestito all’Hull City in Championship, dove ha segnato 8 gol in 31 presenze. Sulle sue tracce, però c’è anhce il Bologna, alla ricerca di un sostituto di Zirkzee. Lo scrive Gianluca Di Marzio