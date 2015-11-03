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Notizie Villarreal Fiorentina

Solomon primo rinforzo targato Paratici per la Fiorentina. Gli infortuni la maggiore incognita

01 gennaio 2026 22:00

La Liga torna sui suoi passi: annullata la partita a Miami tra Villarreal e Barcellona

21 ottobre 2025 22:22

Gazzetta: “Quanti club su Brescianini! Oltre alla Fiorentina, Lazio, Atalanta e ora anche Villarreal”

11 luglio 2024 08:58

Corriere dello Sport: "Non solo Fiorentina su Sorloth, la Roma ha offerto 20 milioni al Villarreal"

05 luglio 2024 08:24

Dalla Spagna avvertono: "Il Villarreal vende Sorloth solo per 38 milioni. C'è anche la Fiorentina"

23 giugno 2024 20:53

Nazione: “L’Atalanta si è defilata per Zaniolo, la Fiorentina può essere la priorità, piace a Pradé. Concorrenza Villarreal”

20 giugno 2024 09:05

Corriere dello Sport: "Sorloth è il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Quest'anno 26 i gol fatti"

15 giugno 2024 09:58

TMW, Igor vicino a lasciare Firenze, lo vogliono Fulham e Villarreal. Novità nei prossimi giorni?

02 luglio 2023 18:09

Lech Poznan pericoloso, hanno battuto il Villarreal, la grande favorita del torneo

12 aprile 2023 09:20

Pedullà: "La Fiorentina ci ha provato per Lo Celso ma la sua volontà sul Villarreal ha fatto la differenza"

12 agosto 2022 16:09

Dalla Spagna, Lo Celso vicino al Villarreal, il Tottenham ha aperto al prestito secco senza riscatto

10 agosto 2022 12:23

Nazione, Lo Celso, il Tottenham potrebbe aprire ad un prestito: corsa a due Fiorentina-Villarreal

10 agosto 2022 08:59

Fabrizio Romano scrive: "Lo Celso vicino al ritorno al Villarreal in prestito con diritto di riscatto"

08 agosto 2022 18:20

Corriere Fiorentino, la Fiorentina corteggia Lo Celso ma il giocatore tratta con il Villarreal

03 agosto 2022 11:42

Dall'Argentina: la priorità di Lo Celso è il Villarreal. Se non dovesse concretizzarsi, Fiorentina ipotesi viva

02 agosto 2022 00:52

"Bello assistere a Vlahovic che alla Juventus vede un decimo dei palloni che vedeva a Firenze"

19 marzo 2022 13:08

Italiano risponde: "Fiorentina come il Villarreal? Loro arrivavano dal pareggio, noi dalla sconfitta"

18 marzo 2022 15:10

Juventus umiliata dal Villarreal, questa volta sono i tifosi della Fiorentina a chiamare in diretta

17 marzo 2022 11:07

Questa volta la Juventus non viene salvata da un autogol, Villarreal umilia Vlahovic e Allegri

16 marzo 2022 22:53

Corvino tenta il colpo Sansone per gennaio, ma il Villarreal chiede almeno 14 milioni

18 novembre 2018 18:30

Rossi: "Il calcio mi ha reso cittadino del mondo, sono cresciuto come uomo. Che onore lavorare con Sir Alex Ferguson..."

15 marzo 2018 13:58

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