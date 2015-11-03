Notizie Villarreal Fiorentina

Solomon primo rinforzo targato Paratici per la Fiorentina. Gli infortuni la maggiore incognita
01 gennaio 2026 22:00
La Liga torna sui suoi passi: annullata la partita a Miami tra Villarreal e Barcellona
21 ottobre 2025 22:22
Gazzetta: “Quanti club su Brescianini! Oltre alla Fiorentina, Lazio, Atalanta e ora anche Villarreal”
11 luglio 2024 08:58
Corriere dello Sport: "Non solo Fiorentina su Sorloth, la Roma ha offerto 20 milioni al Villarreal"
05 luglio 2024 08:24
Dalla Spagna avvertono: "Il Villarreal vende Sorloth solo per 38 milioni. C'è anche la Fiorentina"
23 giugno 2024 20:53
Nazione: “L’Atalanta si è defilata per Zaniolo, la Fiorentina può essere la priorità, piace a Pradé. Concorrenza Villarreal”
20 giugno 2024 09:05
Corriere dello Sport: "Sorloth è il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Quest'anno 26 i gol fatti"
15 giugno 2024 09:58
TMW, Igor vicino a lasciare Firenze, lo vogliono Fulham e Villarreal. Novità nei prossimi giorni?
02 luglio 2023 18:09
Lech Poznan pericoloso, hanno battuto il Villarreal, la grande favorita del torneo
12 aprile 2023 09:20
Pedullà: "La Fiorentina ci ha provato per Lo Celso ma la sua volontà sul Villarreal ha fatto la differenza"
12 agosto 2022 16:09
Dalla Spagna, Lo Celso vicino al Villarreal, il Tottenham ha aperto al prestito secco senza riscatto
10 agosto 2022 12:23
Nazione, Lo Celso, il Tottenham potrebbe aprire ad un prestito: corsa a due Fiorentina-Villarreal
10 agosto 2022 08:59
Fabrizio Romano scrive: "Lo Celso vicino al ritorno al Villarreal in prestito con diritto di riscatto"
08 agosto 2022 18:20
Corriere Fiorentino, la Fiorentina corteggia Lo Celso ma il giocatore tratta con il Villarreal
03 agosto 2022 11:42
Dall'Argentina: la priorità di Lo Celso è il Villarreal. Se non dovesse concretizzarsi, Fiorentina ipotesi viva
02 agosto 2022 00:52
"Bello assistere a Vlahovic che alla Juventus vede un decimo dei palloni che vedeva a Firenze"
19 marzo 2022 13:08
Italiano risponde: "Fiorentina come il Villarreal? Loro arrivavano dal pareggio, noi dalla sconfitta"
18 marzo 2022 15:10
Juventus umiliata dal Villarreal, questa volta sono i tifosi della Fiorentina a chiamare in diretta
17 marzo 2022 11:07
Questa volta la Juventus non viene salvata da un autogol, Villarreal umilia Vlahovic e Allegri
16 marzo 2022 22:53
Corvino tenta il colpo Sansone per gennaio, ma il Villarreal chiede almeno 14 milioni
18 novembre 2018 18:30
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