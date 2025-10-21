La Liga torna sui suoi passi: annullata la partita a Miami tra Villarreal e Barcellona

Villarreal e Barcellona non si giocherà a Miami: ad annunciare l’inaspettata notizia è stata La Liga in un comunicato stampa. La decisione arriva dopo la protesta dei giocatori del campionato spagnolo che nell’ultimo turno si sono fermati per 15 secondi in ogni partita.

Decisione quindi revocata, la Liga non sbarcherà all’estero a differenza della Serie A.