La Liga torna sui suoi passi: annullata la partita a Miami tra Villarreal e Barcellona

21 Ottobre · 22:22

Dietrofront della Liga: il comunicato della lega spagnola ha annullato la decisione iniziale di portare Barca e Villarreal a Miami

Villarreal e Barcellona non si giocherà a Miami: ad annunciare l’inaspettata notizia è stata La Liga in un comunicato stampa. La decisione arriva dopo la protesta dei giocatori del campionato spagnolo che nell’ultimo turno si sono fermati per 15 secondi in ogni partita.
Decisione quindi revocata, la Liga non sbarcherà all’estero a differenza della Serie A.

