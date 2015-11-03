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Notizie Liga Fiorentina

La Liga torna sui suoi passi: annullata la partita a Miami tra Villarreal e Barcellona

21 ottobre 2025 22:22

Valencia accoglie Beltran: "Attaccante agile e completo, collega il gioco e crea occasioni"

01 settembre 2025 23:37

Dalla Francia sicuri: "Il futuro di Richardson è nella Liga, trattativa avanzata con il Siviglia"

29 agosto 2025 23:43

Inizio in salita per Matías Moreno: infortunio dopo 9 minuti al debutto con il Levante

23 luglio 2025 23:12

Di Marzio annuncia: "Moreno saluta Firenze: ai dettagli il trasferimento al Levante in prestito con diritto"

03 luglio 2025 22:48

Igor delude al Brighton ma la Real Sociedad è pronta ad offrire 20 milioni per portarlo in Liga

18 giugno 2025 23:35

Dalla Spagna sicuri: "Cardoso resta al Betis, la Fiorentina non offrirà i 25 milioni richiesti"

18 luglio 2024 00:21

Di Marzio scrive: "Fiorentina interessata al mediano dell'Alaves Carlos Benavidez"

13 giugno 2024 00:05

Clamoroso in Liga, l'arbitro fischia la fine pochi secondi prima del gol vittoria del Real Madrid

03 marzo 2024 12:32

La Liga attacca Juventus: "Abbiamo denunciato ad aprile 2022: nascondono anche monte ingaggi"

28 gennaio 2023 19:58

Amrabat da esubero a top player. Commisso non lo venderà mai, ecco perché

12 dicembre 2022 22:09

Dopo la Fiorentina l'avventura per Gattuso al Valencia per ora è un mezzo flop, 3 sconfitte su 5 partite

10 settembre 2022 21:37

Infarto per un tifoso in Cadice-Barcellona, portiere lancia il defibrillatore in tribuna per salvargli la vita

10 settembre 2022 21:12

La Liga spagnola non ci sta e denuncia la Juventus: "L'UEFA la punisca per le plusvalenze fittizie"

03 giugno 2022 18:39

Dalla Spagna, il Cadice vuole Sottil in prestito dalla Fiorentina a gennaio, a Firenze non gioca

23 novembre 2021 17:17

Messi: "Al Barcellona ci decurteremo lo stipendio del 70%, così aiuteremo i dipendenti del club.."

30 marzo 2020 14:45

Emergenza Coronavirus in Spagna, si ferma la Liga fino a data da destinarsi

23 marzo 2020 14:50

Liga, positivi al Coronavirus sei tesserati dell'Espanyol tra calciatori e staff tecnico

19 marzo 2020 11:24

Coronavirus, positivi altri 5 tra calciatori e staff del Valencia. Positivo anche un giocatore dell'Elche

15 marzo 2020 18:16

Dalla Spagna: Garay del Valencia è il primo calciatore della Liga positivo al Coronavirus

15 marzo 2020 13:21

Anche in Spagna scatta l'allarme Coronavirus, possibile sospensione della Liga spagnola

11 marzo 2020 15:22

Per Hagi Jr. si muove un club di Liga: la Fiorentina può incassare il 30% sulla vendita

26 marzo 2019 17:18

Via gli esuberi: si complica il Celta Vigo per Cristoforo e Olivera, ma la Liga resta l'unica chance

19 agosto 2018 15:09

Montella si svincola dal Milan e vola in Spagna. Pronto un contratto fino al 2019 col Siviglia, vicine le firme...

28 dicembre 2017 12:42

Pezzella: ''La Liga mi ha facilitato per la Serie A. Hugo e Milenkovic in panca? Troppo importanti...''

22 novembre 2017 16:22

Joaquin contro Neto in Liga: "A fine partita chiederò la sua maglia. Abbiamo giocato insieme nella Fiorentina..."

13 ottobre 2017 12:21

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