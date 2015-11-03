Notizie Liga Fiorentina

La Liga torna sui suoi passi: annullata la partita a Miami tra Villarreal e Barcellona
21 ottobre 2025 22:22
Valencia accoglie Beltran: "Attaccante agile e completo, collega il gioco e crea occasioni"
01 settembre 2025 23:37
Dalla Francia sicuri: "Il futuro di Richardson è nella Liga, trattativa avanzata con il Siviglia"
29 agosto 2025 23:43
Inizio in salita per Matías Moreno: infortunio dopo 9 minuti al debutto con il Levante
23 luglio 2025 23:12
Di Marzio annuncia: "Moreno saluta Firenze: ai dettagli il trasferimento al Levante in prestito con diritto"
03 luglio 2025 22:48
Igor delude al Brighton ma la Real Sociedad è pronta ad offrire 20 milioni per portarlo in Liga
18 giugno 2025 23:35
Dalla Spagna sicuri: "Cardoso resta al Betis, la Fiorentina non offrirà i 25 milioni richiesti"
18 luglio 2024 00:21
Di Marzio scrive: "Fiorentina interessata al mediano dell'Alaves Carlos Benavidez"
13 giugno 2024 00:05
Clamoroso in Liga, l'arbitro fischia la fine pochi secondi prima del gol vittoria del Real Madrid
03 marzo 2024 12:32
La Liga attacca Juventus: "Abbiamo denunciato ad aprile 2022: nascondono anche monte ingaggi"
28 gennaio 2023 19:58
Amrabat da esubero a top player. Commisso non lo venderà mai, ecco perché
12 dicembre 2022 22:09
Dopo la Fiorentina l'avventura per Gattuso al Valencia per ora è un mezzo flop, 3 sconfitte su 5 partite
10 settembre 2022 21:37
Infarto per un tifoso in Cadice-Barcellona, portiere lancia il defibrillatore in tribuna per salvargli la vita
10 settembre 2022 21:12
La Liga spagnola non ci sta e denuncia la Juventus: "L'UEFA la punisca per le plusvalenze fittizie"
03 giugno 2022 18:39
Dalla Spagna, il Cadice vuole Sottil in prestito dalla Fiorentina a gennaio, a Firenze non gioca
23 novembre 2021 17:17
Messi: "Al Barcellona ci decurteremo lo stipendio del 70%, così aiuteremo i dipendenti del club.."
30 marzo 2020 14:45
Emergenza Coronavirus in Spagna, si ferma la Liga fino a data da destinarsi
23 marzo 2020 14:50
Liga, positivi al Coronavirus sei tesserati dell'Espanyol tra calciatori e staff tecnico
19 marzo 2020 11:24
Coronavirus, positivi altri 5 tra calciatori e staff del Valencia. Positivo anche un giocatore dell'Elche
15 marzo 2020 18:16
Dalla Spagna: Garay del Valencia è il primo calciatore della Liga positivo al Coronavirus
15 marzo 2020 13:21
Anche in Spagna scatta l'allarme Coronavirus, possibile sospensione della Liga spagnola
11 marzo 2020 15:22
Per Hagi Jr. si muove un club di Liga: la Fiorentina può incassare il 30% sulla vendita
26 marzo 2019 17:18
Via gli esuberi: si complica il Celta Vigo per Cristoforo e Olivera, ma la Liga resta l'unica chance
19 agosto 2018 15:09
Montella si svincola dal Milan e vola in Spagna. Pronto un contratto fino al 2019 col Siviglia, vicine le firme...
28 dicembre 2017 12:42
Pezzella: ''La Liga mi ha facilitato per la Serie A. Hugo e Milenkovic in panca? Troppo importanti...''
22 novembre 2017 16:22
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