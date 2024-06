Di Marzio scrive: “Fiorentina interessata al mediano dell’Alaves Carlos Benavidez”

La Fiorentina pensa alla prossima stagione: l’ultima idea per il centrocampo porta al nome di Carlos Benavidez, mediano classe 1998 dell’Alaves. Il calciatore uruguaiano, nell’ultima stagione, ha messo a segno 3 gol in 29 partite nel campionato spagnolo.

Benavidez inizia la sua carriera nel Defensor SC, in Uruguay. Nel 2018 lascia la squadra per approdare nell’Independiente, in Argentina, e dopo tre anni arriva in Spagna, all’Alaves. Nel corso della sua avventura spagnola, fa registrare un totale di 5 gol e un assist in 68 presenze complessive. Oltre a questa ipotesi, ci sono anche Brescianini del Frosinone e Bondo del Monza.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Romano scrive: “L’Atalanta pronta ad ingaggiare Nicolò Zaniolo, concorrenza del Villareal”