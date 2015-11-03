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Notizie Alaves Fiorentina

TuttoSport titola: "Su Pablo Marì ci sono l'Olympiakos e l'Alavés, il difensore può partire"

15 agosto 2025 20:50

D.S. Alavés: "Rifiutata un'offerta della Fiorentina per Blanco. Moreno? Ci piaceva ma non potevamo competere con i viola"

13 settembre 2024 10:24

Gazzetta: "Fiorentina su Antonio Blanco, l'Alaves continua a chiedere 15 milioni"

03 luglio 2024 08:09

TMW: "Fiorentina segue attentamente Antonio Blanco dell'Alaves. Piace molto a mister Palladino"

02 luglio 2024 16:31

Dalla Spagna rivelano: "La Fiorentina sta per prendere Blanco dall'Alaves per 15 milioni"

27 giugno 2024 20:01

Di Marzio scrive: "Fiorentina interessata al mediano dell'Alaves Carlos Benavidez"

13 giugno 2024 00:05

Panchina Fiorentina, sfuma anche Di Francesco? Maxi offerta dell'Alaves. Occhio a Giampaolo per i viola

24 luglio 2020 13:58

Sono quindici i positivi al Coronavirus dell'Alaves tra calciatori e staff. Sono tutti asintomatici

19 marzo 2020 11:11

Montella al secondo k.o: il suo Siviglia cede all'Alaves. Lui: "Sono deluso e turbato"

14 gennaio 2018 20:08

Rossi pronto a tornare in Serie A. Su di lui il Chievo in caso di partenza direzione Napoli di Inglese

19 ottobre 2017 12:45

Il Chievo Verona vuole Giuseppe Rossi, sul centravanti anche Las Palmas e Alaves. Pepito vuole ripartire dopo l'infortunio

18 ottobre 2017 15:12

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