Notizie Alaves Fiorentina

TuttoSport titola: "Su Pablo Marì ci sono l'Olympiakos e l'Alavés, il difensore può partire"
15 agosto 2025 20:50
D.S. Alavés: "Rifiutata un'offerta della Fiorentina per Blanco. Moreno? Ci piaceva ma non potevamo competere con i viola"
13 settembre 2024 10:24
Gazzetta: "Fiorentina su Antonio Blanco, l'Alaves continua a chiedere 15 milioni"
03 luglio 2024 08:09
TMW: "Fiorentina segue attentamente Antonio Blanco dell'Alaves. Piace molto a mister Palladino"
02 luglio 2024 16:31
Dalla Spagna rivelano: "La Fiorentina sta per prendere Blanco dall'Alaves per 15 milioni"
27 giugno 2024 20:01
Di Marzio scrive: "Fiorentina interessata al mediano dell'Alaves Carlos Benavidez"
13 giugno 2024 00:05
Panchina Fiorentina, sfuma anche Di Francesco? Maxi offerta dell'Alaves. Occhio a Giampaolo per i viola
24 luglio 2020 13:58
Sono quindici i positivi al Coronavirus dell'Alaves tra calciatori e staff. Sono tutti asintomatici
19 marzo 2020 11:11
Montella al secondo k.o: il suo Siviglia cede all'Alaves. Lui: "Sono deluso e turbato"
14 gennaio 2018 20:08
Rossi pronto a tornare in Serie A. Su di lui il Chievo in caso di partenza direzione Napoli di Inglese
19 ottobre 2017 12:45
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